Microcarillas dentales sin tallado y otros servicios de estética dental que debes conocer

La estética dental es uno de los elementos fundamentales en la belleza de todo individuo. Hay una creencia errónea de que el cuidado de la apariencia física es algo asociado a la vanidad o al orgullo: nada más lejos de la realidad. Es un medio para un fin y, dicho fin, es el bienestar emocional. Los complejos minan la autoestima de millones de personas y no hay nada tan favorable para la confianza personal como sonreír sin sufrir ningún tipo de vergüenza. Por lo tanto, someterse a los tratamientos más innovadores en esta área odontológica, como es el caso de las microcarillas dentales sin tallado, se antoja fundamental. Un recurso asistencial que en la clínica Carlos Saiz Smile ofrece unos resultados del más alto nivel.



En qué consiste el tratamiento del microcarillas dentales

Las microcarillas dentales sin tallado se han convertido en uno de los servicios más destacados dentro de la clínica Carlos Saiz Smile. El objetivo de este procedimiento es que los pacientes luzcan la mejor de las sonrisas sin tener que pasar por intervenciones invasivas como lo es el tallado o los pinchazos. Todo se resuelve en tres semanas, cambiando de forma transversal la belleza de los pacientes que se someten a dicho tratamiento.



Estas microcarillas replican el diente natural del individuo, mejorando aspectos como la proporción, el color o el tamaño. Hasta el más pequeño de los detalles se puede pulir con una excelencia prodigiosa mediante este tratamiento; evitando el reemplazo total de la pieza.



A diferencia del resto de las carillas dentales, este tratamiento no requiere de un tallado previo de la capa dental. En su lugar, se colocan exclusivamente sobre la zona afectada. Un recurso clave para casos de fracturas dentales o simplemente para situaciones de inconformidad con la sonrisa en general. ¡Hasta el más pequeño de los desperfectos queda solucionado!



Cómo es el procedimiento de las microcarillas dentales

Para ayudarte a entender exactamente en qué consisten las microcarillas dentales sin tallado, es importante hablar del procedimiento en sí. El primer paso es el de realizar un escaneado 3D con los dispositivos más vanguardistas de los que disponen en Carlos Saiz Smile. Con esta información, realizan el mockup para diseñar la sonrisa que tendrá el paciente al finalizar el procedimiento.



Acto seguido se procede con la colocación de las microcarillas dentales. Como bien venimos comentando, esta fase prescinde del doloroso tallado o cualquier otra incomodidad asociada al resto de los modelos de carillas. Finalmente, ajustan el acabado y lo pulen todo al detalle; garantizando una integración perfecta para que la dentadura tenga una apariencia uniforme y natural.



Por qué acudir a Carlos Saiz Smile

No te venimos hablando del tratamiento de microcarillas dentales sin tallado de Carlos Saiz Smile por casualidad. Esta clínica, con sede en Barcelona y Madrid, se ha ganado un reconocimiento del más alto nivel en el ámbito de la odontología. Pero no lo decimos nosotros, sino su amplia cartera de pacientes celebrities.



En Carlos Saiz Smile han tratado a estrellas de la talla de Aleix Vidal, Manel Fuentes o Gala González, entre otras. Unas figuras cuya imagen es crucial y se debe cuidar de forma magistral. Por consiguiente, si ellos depositan su confianza en este centro asistencial y, concretamente, en el procedimiento de las microcarillas dentales sin tallado, ¿por qué no ibas a hacerlo tú?



Otros tratamientos para sonreír sin complejos

No nos queremos despedir sin hablar de otros tantos procedimientos de estética dental que ofrecen resultados excelentes a quienes lo necesitan. Porque son muchos los problemas de belleza asociados a la sonrisa y solventarlos supone un antes y un después en la apariencia física de cualquier individuo.



En este orden de ideas, desde Carlos Saiz Smile llevan a cabo procedimientos comunes tales como el blanqueamiento dental o la ortodoncia invisible. Dos sistemas capaces de devolver todo el esplendor a la sonrisa y que cada vez más personas solicitan.



No obstante, no debemos pasar por alto otros tratamientos más específicos como la cirugía plástica de encía. Porque en la belleza dental, no solo importan los dientes. Por último, encontramos el servicio de contorneo dental que, en una sola visita, armoniza la forma y el tamaño de la dentadura. ¡Cualquier complejo se puede eliminar de raíz en Carlos Saiz Smile!