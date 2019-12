Meses después de su prometida retirada, este martes ha dado comienzo el principio fin de las concertinas de la valla de Ceuta. Inicialmente, el Gobierno socialista y el ministro del Internior Fernando Grande-Marlaska apuntaban a finales de febrero o principios de marzo para la retirada. No obstante, la actuación no ha arrancado hasta este 3 de diciembre, a pocos días de dar por concluido el año.

Estos trabajos de reacondicionamiento de la construcción se van a prolongar durante varios meses, aunque está previsto que su retirada completa se de durante el 2020. Con ello se cumplirá el anuncio de Grande-Marlaska, que ya prometió hace unas semanas que se retirarían las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla en sus tramos "más vulnerables" y que serían sustituidas por un nuevo vallado que aporte más seguridad al control de estas fronteras pero "sin medios cruentos".

En junio de 2017 un informe de Interior ya apuntó que las concertinas no son un elemento "disuasorio" para las personas que tratan de acceder a España por los vallados de Ceuta y Melilla. No obstante, varias ONGs advirtieron tras el anuncio de su futura retirada hace semanas que esta acción no era suficiente para garantizar el fin de la vulneración de los derechos de los migrantes y su muerte en la frontera. Ello se debe a que siguen existiendo problemas derivados de los acuerdos de cooperación con Marruecos, cuya parte de la vaya sigue estando coronada por concertinas.

El objetivo ahora es mejorar y modernizar los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla con actuaciones que incluyen un nuevo sistema de circuito cerrado de imágenes en Ceuta o la ampliación del mismo en Melilla.

El Ministerio también pretende modernizar las infraestructuras de seguridad de la frontera, con mejoras en los pasos de Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta), donde se instalarán un sistema de reconocimiento facial.

El plan, con un presupuesto de 32.719.236 euros y ejecutado por la empresa Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), es susceptible de ser cofinanciado hasta el 75 por ciento de su importe con fondos europeos, a través del Fondo de Seguridad Interior o del Fondo de Asilo, Migración e Integración.