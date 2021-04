Intransigente y convencido de sus opiniones negacionistas, así se ha presentado Miguel Bosé en la primera entrevista que ha concedido desde hace años a un medio de comunicación español. La intervención televisiva se ha emitido este pasado domingo en el programa Lo de Évole, meses después de haberse retirado de la vida pública.

En la primera parte de la charla con Jordi Évole, en La Sexta, que tuvo lugar en la Ciudad de México, donde reside el artista, Bosé apenas habla de la covid-19. Sí lo hará, como se aprecia en el avance, en la segunda parte que se emitirá el próximo domingo. En el anunció del próximo episodio, se adelanta que Bosé hará hincapié en sus ideas sobre negar la pandemia y sobre que existe una conspiración tras ella. "Políticos, médicos y farmaceúticos, van a caer todos, uno detrás de otro", afirma el cantante.



Bosé, negacionista y "con la cabeza muy alta"

El primer plano del cantante entrando sin mascarilla al hotel donde se ha realizado la entrevista no es nuevo, ya se negó públicamente a llevarla de forma "obligatoria y de sin excusas". Bosé ha afirmado durante los últimos minutos del programa estar "muy informado" sobre la pandemia y, en base a ello, ha afirmado ser "negacionista" y "con la cabeza muy alta".

Tras ser preguntado sobre las veces que se aplica al día gel hidroalcohólico o el número de test PCR a los que se ha sometido, la respuesta del artista ha sido "ninguna", al tiempo que ha asegurado que cuando ve a un familiar fuera de su círculo le besa y le abraza. "Si yo en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán no hubiese hecho nunca nada y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan para que no se sepa", ha aseverado Bosé en referencia al coronavirus.

Bosé cree que políticos, médicos y farmaceúticos "van a caer todos, uno detrás de otro" y, tras ser preguntado sobre cómo se siente al estar en posesión de la verdad en este tema, ha dicho que no es posesión de la verdad, sino "la verdad". Además, ha avanzado que él no se vacunará.



Bosé: "Mi madre no murió de coronavirus"

Lejos de lo que se publicó en su día, Bosé ha asegurado que su madre, la actriz italiana Lucía Bosé, no murió de coronavirus sino que fue sedada "hasta la muerte" por los protocolos sanitarios existentes en los albores de la pandemia por los que la gente mayor "no era la prioridad", según ha asegurado el cantante.

"Mi madre no tenía coronavirus. Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya", ha dicho el artista, que no ha querido precisar más detalles sobre las verdaderas causas del fallecimiento. "Esa es otra historia de la que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento", ha apuntado.

Ha afirmado que su madre está "mejor" que el resto porque no está viviendo "toda esta mierda con toda esta sarta de cretinos, asesinos y criminales". "Si estuviera viva estaría plantándole cara a esta farsa", ha asegurado, tras hacer énfasis en que estaría "muy involucrada", aunque le provocaría "mucho dolor y rabia" la situación actual.



Una vida entre drogas y desamores

Sí ha contado detalles íntimos de su vida privada, como lo sucedido tras la ruptura con quien fuera su pareja durante veinte años, el escultor Nacho Palau, una situación de estrés que le hizo perder por completo la voz.

"Cuando se pierde la admiración por la persona con la que estás, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas; cuando aguantas, todo eso se envenena y cuando estalla, estalla mal y empiezan los problemas serios. El primer problema gordo que yo tuve fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a tener cero voz", ha confesado.

También ha hablado de sus años "salvajes" de "drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa" que comenzaron a finales de los ochenta y se prolongaron por décadas. Consumía a diario, hasta dos gramos de cocaína, ha confesado.

Lo dejó, ha explicado, de un día para otro y de manera radical. "Todo el mismo día y al mismo tiempo, subiendo unas escaleras a un escenario, dije 'se acabó'. Las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales solo vienen de dentro", ha dicho el artista, quien ha precisado que cuando se desenganchó sus hijos ya habían nacido por lo que tenía nuevas "responsabilidades" que atender.



A pesar de las declaraciones negacionistas del cantante, la enfermedad de la covid -19 avanza por todo el planeta sumando más de 2,9 millones de fallecidos y más de 136 millones personas infectadas. España está entre uno de los países que más ha sufrido la evolución del virus, con una incidencia de casos que continúa en alza, más de 3 millones de casos diagnosticas y más de 76.000 fallecidos por el virus.