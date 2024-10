La mitad de los españoles no sabe que la sanidad se financia con impuestos

A pesar de que desde el año 1997 la sanidad pública se financia con los impuestos generales, el 49% de la población piensa todavía que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones del colectivo de trabajadores y únicamente un 46,2% sabe que se financia con los impuestos de todas las personas.



El dato, que se desprende de la segunda oleada del Barómetro Sanitario, realizado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es prácticamente igual al de la primera oleada.

Por el contrario, solo un 1% no sabe lo que es un certificado electrónico, y el 56% de las personas encuestadas afirma tener algún certificado electrónico para la realización de trámites con la Administración Pública.

Por otro lado, en esta segunda oleada, la encuesta, realizada en julio a 2.607 personas, determina que el 40,1% ha accedido a su historia clínica electrónica, frente al 59,8% de las personas entrevistadas que todavía no ha accedido nunca a la misma: un 34,5% de ellas no sabía que existía esa posibilidad y un 20,1% no sabe o no puede usar Internet.

El 61,4% sabe que puede retirar los medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad autónoma gracias al sistema de receta electrónica interoperable y el 45,5% de ellos ha utilizado este servicio. El 46,7% sabe que los médicos de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo frente al 51,6 que desconoce este servicio común del SNS.