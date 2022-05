El Ministerio de Sanidad recomienda el aislamiento bajo vigilancia médica de todos los casos confirmados y sospechosos de viruela del mono (Monkeypox) hasta que desaparezcan las lesiones de la piel, según el protocolo sobre esta enfermedad que acaba de publicar. Además, este sábado Fernando Simón ha matizado sus palabras, al asegurar que "la transmisión de la viruela del mono entre humanos ha sido más alta de lo esperado".

En el documento se confirma que "todos los casos en investigación o confirmados de viruela del mono deben permanecer aislados y bajo vigilancia".

Además del aislamiento, hay que evitar el contacto físico y las relaciones sexuales con la persona afectada hasta que las lesiones hayan desaparecido. En el protocolo también se recomienda que las lesiones estén cubiertas y se aconseja el uso de mascarilla quirúrgica, especialmente en aquellos casos que presenten síntomas respiratorios.

En los casos que requieran de ingreso hospitalario, Sanidad recomienda que se lleve a cabo en habitaciones con presión negativa, si hay disponibilidad. En caso contrario, en una habitación individual con baño incluido.

En el documento, se confirma además que la transmisión del virus que provoca la viruela del mono se produce "de persona a persona por gotas respiratorias grandes durante el contacto cara a cara directo y prolongado".

Además, puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados, como ropa de cama o ropa en general. Del mismo modo, se han documentado otras vías de transmisión, como la de madre a hijo.

Sin embargo, este protocolo deja claro que "la transmisión entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo, parece ser el probable modo de transmisión en los casos detectados en las últimas semanas. Hasta el momento, un elevado porcentaje de estos casos son hombres que han mantenido relaciones en contextos sexuales de riesgo con otros hombres, si bien no se puede excluir su transmisión en otros grupos poblacionales".

Sanidad también aclara que el período de incubación es de 6 a 16 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. El cuadro clínico clásico inicial descrito hasta este brote suele incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, linfadenopatías y cansancio. Entre 1 y 5 días después de la aparición de la fiebre, se desarrolla una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo.

Fernando Simón: "La transmisión es más alta de lo esperado”

El médico epidemiólogo Fernando Simón ha confirmado este sábado en Zaragoza que "la transmisión de la viruela del mono entre humanos ha sido más alta de lo esperado" al confirmar ya 30 casos positivos en España.

A la espera de más resultados de pruebas sospechosas, Simón ha querido transmitir un mensaje de calma a los ciudadanos porque "la precaución tiene que existir siempre, pero ahora mismo no hay que dar una sensación de angustia excesiva", ya que "es una enfermedad con unas características particulares y contra la que la vacuna de la viruela para los nacidos antes de 1977 protege en cierta medida".

"No es en general de las más graves ni el cuadro más frecuente", ha sostenido, a lo que añade: "Ahora no hay información suficiente para valorar todo y tenemos que ser precavidos con dar una situación de riesgo que quizás, en unos días, cambie completamente".

El epidemiólogo ha comentado que "no hemos cambiado la covid-19 por la viruela del mono" porque "no es un juego de cromos", mientras que asegura que "no se puede trasladar el mensaje de que es un problema africano, solo pertenece a tres zonas en concreto". "No podemos magnificarlo más de la cuenta, aunque en Europa solo se conocían casos importados y alguna pequeña transmisión local en algunos países como Reino Unido", continúa, para finalizar afirmando que "se está estudiando si hay un único punto de transmisión o varias cadenas".