Muere el actor Robbie Coltrane, conocido por interpretar a Hagrid en 'Harry Potter'

El actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de la saga de Harry Potter, ha muerto este viernes a los 72 años, según ha informado su agente, Belinda Wright.

Coltrane ha fallecido en un hospital cercano a Falkirk, Escocia. Wright ha descrito a Coltrane como un "talento único" y añadió que su papel de Hagrid "alegró a niños y adultos por igual en todo el mundo". "Era un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante", ha añadido.

El actor también interpretó a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999), y al Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald en la serie televisiva británica Cracker, durante los años 1990.

Robbie Coltrane es entrevistado en The Wizarding World Of Harry Potter Diagon Alley en Universal Orlando el 19 de junio de 2014 en Orlando, Florida (EEUU). — Gustavo Caballero / AFP

Coltrane ganó cinco premios BAFTA, tres de ellos al mejor actor de TV en los años 1994, 1995 y 1996, por su participación en Cracker. En 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

En el documental Regreso a Hogwarts, emitido a comienzos de este año por el 20º aniversario de la saga, Coltrane aseguró que "el legado de las películas de Harry Potter es que la generación de mis hijos se las enseñará a los suyos". En la que fue una de sus últimas apariciones públicas, el actor confesó muy emocionado que "tristemente yo no estaré ahí, pero Hagrid sí".