Muere Vanesa Valiño, activista y jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda de Barcelona durante la alcaldía de Colau

Conmoción en los Comuns por la muerte de Vanesa Valiño, activista por el derecho a la vivienda y jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona durante la alcaldía de Ada Colau. La miembro de los Comuns, compañera sentimental de Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso, sufría un cáncer.

Valiño llegó al Ayuntamiento de Barcelona proveniente del Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y la promoción de los derechos sociales y, en particular, al derecho a la vivienda en Barcelona. Desde el inicio, Valiño formó parte del núcleo duro de Colau y ha sido una figura destacada de los Comuns. De hecho, coincidieron con la antigua alcaldesa en el Observatori DESC, antes de dar el salto a la institución.

Valiño ha publicado varios artículos en materia de vivienda, como Emergència habitacional i dret a l'habitatge a Catalunya, Impactes en el dret a la salut i en els drets dels infants de la crisi hipotecària o Mortgage foreclosure and housing rights in Spain: crisis or general deception?

Durante su despedida del Ayuntamiento de Barcelona, ahora hace unas semanas, Colau se emocionó hablando de Valiño. "Vanesa se enfrenta al momento más difícil de su vida y el cáncer nos está ganando la batalla", dijo entre lágrimas.

Pisarello tenía que participar en el acto de Espacio Público sobre la plurinacionalidad que se celebró el pasado miércoles en Madrid, pero finalmente tuvo que excusar su ausencia por el estado de Valiño.