Una mujer sin movilidad en las piernas se ve obligada a arrastrarse por el pasillo de un avión para ir al baño

La sociedad va progresando en relación a las oportunidades e infraestructuras de ayuda para las personas con alguna discapacidad, aunque aún sigue habiendo comportamientos que irritan la sensibilidad de la población. Y así lo ha querido denunciar con un vídeo difundido por redes sociales Jennie Berry, una activista británica que lucha por los derechos de personas con discapacidades. Berry asegura que se vio obligada a tener que arrastrarse por el pasillo de un avión de la compañía española AlbaStar Airlines, debido a que, según apunta, la tripulación no le proporcionó ningún tipo de ayuda para ir al servicio. Una situación que la joven calificó de "inaceptable".

La activista acusa al personal de la aerolínea de continuar sirviendo bebidas y de no facilitarle las pautas a seguir en estos casos ni la silla de ruedas especial para los pasillos estrechos de las aeronaves. Como puede verse en el vídeo, cuando llegó al baño, otro pasajero le ayudó a sentarse y la tripulación le indicó que "en estos casos las personas con discapacidad deben usar pañales a bordo".

El vídeo compartido en redes sociales muestra como la mujer usa sus brazos para llegar a la parte delantera del avión. Un recorrido de unas ocho filas de asientos a lo que se suma el esfuerzo físico de entrar en el habitáculo. "Todos los vuelos que he tomado hasta la fecha tenían una silla de ruedas específica a bordo para moverse por el interior. Y es con una de esas sillas que me dejaron subir a bordo pero, después, me dijeron que no tenían para permitirme llegar al baño", asegura Berry en el vídeo.

"Desagradable"

Los derechos de los pasajeros sin movilidad o con movilidad reducida están asegurados, según la legislación europea. "No te pueden denegar el transporte por tu discapacidad o movilidad reducida, salvo cuando existan motivos justificados por razones de seguridad o de diseño del vehículo o la infraestructura", apuntan desde la página oficial de la Unión Europea.

Las reacciones por redes no han tardado en llegar por parte de los usuarios. Algunos han calificado el hecho de "desagradable", otros han pedido el despido para los empleados y otros no pueden llegar a entender que estas situaciones sigan pasando.

Vuelo de Newcastle a Mallorca

La mujer tenía intención de viajar con TUI UK, una página destinada a la organización de vacaciones y vuelos, pero al final voló con la compañía AlbaStar Airlines, una aerolínea española con una flota de seis aviones, en un vuelo de Newcastle a Mallorca.

A su llegada al aeropuerto internacional de Newcastle, el personal le dijo que no había posibilidad de sentarse cerca de la parte delantera del avión para poder salir y entrar con facilidad.

Público ha intentado ponerse en contacto con la compañía sin conseguir dar con ningún portavoz.