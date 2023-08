Un nuevo vídeo demuestra que es Rubiales quien salta sobre Jenni Hermoso

Sale a la luz un nuevo vídeo de la celebración del Mundial que tira por la borda la versión aportada por Luis Rubiales y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado. En el vídeo, publicado en las redes sociales se ve cómo es el entonces dirigente quien salta sobre Jenni Hermoso antes de besarla en la boca.

Rubiales aseguró en la Asamblea Extraordinaria, celebrada el pasado viernes en Las Rozas, que fue la jugadora quien levantó a Rubiales cuando fue a recoger su medalla: "Ella fue la que me levantó a mí del suelo y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

En el primer momento en el que se encuentran, la jugadora se acerca a Rubiales y este le da un efusivo abrazo, de manera que sus dos brazos quedan entrelazados y Rubiales queda colgado "en el aire" sobre la jugadora de la Selección.

Posteriormente, es Rubiales quien trata de levantarla del suelo, pero Hermoso pone resistencia con sus dos piernas hacia el suelo y solo logra levantar una de ellas, la derecha. Acto seguido, Rubiales agarra de la cara a Hermoso, y como ya se ha podido conocer, le da un beso en la boca sin previo consentimiento.

Estas nuevas imágenes refuerzan los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de abrir el pasado lunes "diligencias de investigación" tras las denuncias presentadas contra Rubiales. El organismo ofreció a la jugadora la posibilidad de denunciarlo por un delito de agresión sexual.