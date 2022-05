La ola de calor extremo en India y Pakistan deja temperaturas de 60ºC y afecta a más de mil millones de personas

Una ola de calor extremo se extiende por la India y Pakistán, con temperaturas que alcanzan los 62ºC en la superficie y casi 50ºC en el aire. Este clima intenso ha dejado tras de sí daños que afectan a unos 1.000 millones de personas por impactos en la salud humana o en cultivos y animales domésticos fundamentales para la subsistencia, según apuntó este miércoles la ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Este reciente aumento de las temperaturas ha incidido especialmente en Uttar Pradesh (India), donde trabaja la organización desde 2020 con proyectos relacionados con la mejora de la subsistencia a través de cultivos o de pequeñas granjas que ya se vieron afectadas el pasado febrero por lluvias torrenciales y granizo fuera de temporada.

La temperatura media de marzo y abril en esa zona fue la más alta en 122 años, según el Departamento Meteorológico de India, y mayo ha comenzado con una intensa ola de calor. "Estoy muy triste porque, debido al aumento extremo de la temperatura en nuestra área, una cabra bebé que nació hace poco tuvo diarrea y murió, y para nosotros era muy importante que saliera adelante", indicó Meena, del pueblo de Durgapur, en el distrito indio de Jhansi.

Rajoo Bai, en Dawani, apuntó: "Hemos salvado a nuestros pollos de la muerte por calor con nuestra propia ropa y cobertizos de madera que hay en el pueblo. Tenemos que evitar como sea que se mueran, pero también protegernos nosotros".

"Este verano el agua subterránea está disminuyendo día a día y nuestras fuentes de agua, como la bomba manual y el pozo, tienen un nivel muy bajo, así que no podemos regar las verduras y la producción será baja y afectará a los ingresos que tenemos para vivir", recalcó Bhagwati en una aldea de Salat Mahoba.

La angustia de millones de campesinos

Estos testimonios, recogidos por Alianza-ActionAid, son una muestra de la angustia de millones de campesinos que ven cómo sus esfuerzos por adaptarse al cambio climático no son suficientes ante la virulencia de sus impactos. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), destaca que no se está financiando la adaptación climática como sería necesario, a lo que se suma que deberían compensarse los daños y pérdidas que el cambio climático está generando en quienes no lo han provocado.

India es responsable de un 6,5% de las emisiones de efecto invernadero a nivel global

India es responsable de un 6,5% de las emisiones de efecto invernadero a nivel global, por detrás de China, Estados Unidos y la UE. Ese porcentaje se debe sobre todo al consumo de carbón, aunque el subcontinente asiático alberga a más de un 18% de la población mundial, mientras que Estados Unidos, con un 4% de población mundial, causa un 13,5% de los gases emitidos.

Según fuentes del Gobierno indio, solamente los golpes de calor han acabado con la vida de 11.571 personas en la década entre 2011 y 2020. En 2015 se contabilizaron más de 2.000 muertes por golpes de calor durante un episodio similar al actual.