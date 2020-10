One, el colchón que garantiza el descanso para toda la familia

No importan la edad ni la morfología, todos buscamos una cama que nos garantice el mejor descanso y, a ser posible, que pueda acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Eso es lo que garantiza el colchón One de Maxcolchon, apto tanto para los más pequeños como para los más mayores y con todos los ingredientes para satisfacer las necesidades de quien busca un sueño reparador.



El colchón One está diseñado para mejorar la calidad del descanso gracias a su núcleo de Oxicell, que aporta la estabilidad y transpirabilidad básicas para gozar de una cabezada placentera, continuada y sin interrupciones.

Otro de los aspectos que consiguen hacer de One un colchón único es su composición, la cual ayuda a que la musculatura se relaje, mientras que su firmeza, de nivel intermedia alta, garantiza una correcta postura de la espalda. Además, el cuerpo descansará como si la cama estuviera hecha a su medida, ya que este producto de Maxcolchon cuenta con un material viscoelástico de alta calidad y capas de Airmax que incrementa la sensación de acogida del durmiente.



One es un colchón con todos los ingredientes para convertirse en el favorito de la familia, independientemente de quién se trate: el compañero de sueño perfecto para toda la vida.

Confort personalizado y sin dolor

Desde Maxcolchon, con experiencia en el sector desde hace más de 15 años, saben que no todos sus clientes son iguales, ni tampoco sus necesidades a la hora de descansar. Por eso, en la compañía incorporan la última tecnología en cada producto de su marca, buscando la perfección y apostando por una continua innovación.



En su catálogo se encuentra la mayor calidad al mejor precio con las últimas novedades tecnológicas. Fruto de esta combinación nace la gran variedad de almohadas Mlily, destacadas por adaptarse a cada tipo de durmiente y maximizar el confort, eliminar las presiones y reducir los dolores cervicales.



Tanto las almohadas Mlily como el colchón One pueden adquirirse tanto a través de la página web de Maxcolchon, como en alguna de sus tiendas. Dos productos que forman parte de la amplia gama de artículos de Maxcolchon, una compañía cuyos pilares son la comodidad, la estética y la calidad, además de la personalización, para garantizar a sus clientes el mejor descanso.