Qué hacer en Oporto en 3 o 4 días: ¡Encuentra planes imperdibles!

Si te preguntas qué hacer en Oporto en 3 o 4 días, estás en el lugar correcto. Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, es un destino lleno de historia, cultura y encanto. Conocida por su pintoresco centro histórico, sus icónicas bodegas de vino y su vibrante vida nocturna, Oporto ofrece una experiencia inolvidable para todos los visitantes. En esta guía, te enseñaremos las mejores cosas que hacer en Oporto en 3 o 4 días, desde explorar la ribera del Duero hasta deleitarte con la gastronomía local. También encontrarás sugerencias sobre qué hacer en Oporto con niños y adolescentes, así como recomendaciones para disfrutar de los alrededores de la ciudad. Prepárate para descubrir el corazón de Oporto y visitar todo lo que esta maravillosa ciudad tiene para ofrecer.



Da el primer paso y reserva tu paquete vuelo+hotel a Oporto

Si estás planeando unas vacaciones en Oporto, Lastminute ofrece paquetes económicos de vuelos y hotel que no puedes dejar pasar. Descubre qué hacer en Oporto en 3 o 4 días con estas increíbles ofertas que combinan comodidad y ahorro, permitiéndote disfrutar al máximo de esta ciudad:



Golden Tulip Porto Gaia Hotel (4 noches 231€): Este paquete incluye el vuelo y alojamiento en el Golden Tulip Porto Gaia Hotel & Spa. Situado en Vila Nova de Gaia, este elegante hotel está a menos de diez minutos en coche de la Casa de la Música y la Librería Lello. Además, se encuentra a solo 9,1 km de la Plaza de la Ribeira y a 9,4 km del Centro Histórico de Oporto.



NEYA Porto Hotel (4 noches 277€): Con una ubicación privilegiada en la orilla del río Duero, el NEYA Porto Hotel ofrece una experiencia única. Ideal para quienes buscan comodidad y una buena localización, este hotel frente al río combina la historia con la modernidad. Nacido de la recuperación del Convento Madre Deus de Monchique, cuenta con suites temáticas, un spa de día y un club infantil. Además, está a solo 15 minutos del aeropuerto, lo que lo hace muy accesible.



Crowne Plaza Porto (4 noches 293€): Este paquete, que también incluye vuelo, te permite alojarte en el lujoso Crowne Plaza Porto. Situado en el barrio de Boavista, este hotel está a menos de cinco minutos en coche de la Casa de la Música y el río Duero. Con 232 habitaciones equipadas con minibar y wifi gratis, es ideal para todo tipo de viajeros, ofreciendo todas las comodidades para una estancia perfecta.



No pierdas la oportunidad de descubrir qué hacer en Oporto y alrededores con estos paquetes de vuelo + hotel de Lastminute, y disfruta de unas vacaciones inolvidables en esta encantadora ciudad. Además, aprovecha las mejores ofertas y códigos promocionales Lastminute para ahorrar al máximo en tu siguiente visita a Oporto.



Descubre Oporto con total libertad: alquila tu coche ahora

Ya que tienes asegurado tu vuelo y hotel a Oporto, es momento de pensar en cómo moverte por esta encantadora ciudad y sus alrededores. El transporte público en Oporto es eficiente y bien desarrollado, con una red de autobuses, tranvías y metros que cubren la mayoría de las áreas urbanas. Los billetes son asequibles y las conexiones frecuentes, lo que facilita explorar las principales atracciones de la ciudad. Sin embargo, para aquellos que planean actividades más allá del centro de Oporto, el transporte público puede no ser suficiente.



Para una experiencia más completa y flexible, alquilar un coche es una excelente opción. Goldcar se destaca como la opción con mejor calidad-precio para alquilar un coche en Oporto desde tan solo 11 euros al día. Con más de 30 años de experiencia en el mercado de alquiler de coches, Goldcar ofrece una amplia flota de vehículos que se pueden reservar exclusivamente en su página web. Alquilar un coche con Goldcar te permite acceder a coberturas completas sin franquicia, conductor adicional, internet, GPS y otros extras. Además, ofrecen servicios de recogida preferente en mostrador y gestión de turnos a través de su App, asegurando una experiencia sin complicaciones.



Te recomendamos esta opción de transporte si tienes planeado visitar viñedos, pueblos cercanos o explorar la rica cultura y gastronomía de los alrededores de Oporto. De esta manera, tendrás la libertad de descubrir cada rincón de esta fascinante región a tu propio ritmo.

Aprovecha los descuentos y cupones promocionales Goldcar para ahorrar lo máximo posible en tu alquiler de coche en Oporto.



Mejores planes y actividades en Oporto

Descubre el encanto del vino de Oporto en las Bodegas Cálem

Aprende la historia y saborea los sabores únicos del vino de Oporto con la visita guiada al museo interactivo y bodegas Cálem. Este recorrido, ideal para amantes del vino y curiosos por la cultura local, ofrece una experiencia completa por solo 19€ en Tiqets.



Fuente Tiqets.

Durante esta visita, un guía experto te llevará a través de las bodegas históricas de Cálem, donde aprenderás sobre la fascinante historia del vino de Oporto y el valle del Duero. Explora el museo interactivo, que permite una experiencia sensorial completa: toca, huele y descubre el proceso de elaboración del vino desde el viñedo hasta la copa.



La visita culmina con una degustación de dos o tres vinos seleccionados de Cálem, brindándote la oportunidad de saborear la auténtica esencia del vino de Oporto. Este tour es perfecto para aquellos que buscan qué hacer en Oporto en 3 o 4 días, ofreciendo una combinación única de educación y placer.



Ideal para parejas, grupos de amigos o familias interesadas en la cultura vinícola, esta actividad te permitirá conocer y disfrutar uno de los productos más emblemáticos de Portugal.



No te pierdas nuestras ofertas y códigos descuento Tiqets para ahorrar en tus siguientes aventuras. (Exclusivos de Público Descuentos)

Observa Oporto desde el Duero: Crucero de los Seis Puentes

Descubre Oporto desde una perspectiva única con el crucero de los Seis Puentes desde Cais da Ribeira. Por 18€ en Tiqets, podrás apreciar el patrimonio histórico y la belleza natural de la ciudad a bordo de un típico barco rabelo.



Fuente Tiqets.

Este crucero es perfecto para quienes buscan qué hacer en Oporto. Durante el recorrido de 50 minutos, navegarás por el río Duero bajo los seis puentes históricos que conectan Oporto y Vila Nova de Gaia. Admira las impresionantes vistas de las casas de tejados rojos de Ribeira y las bodegas de vino de Vila Nova de Gaia, el epicentro de la exportación del vino de Oporto.



Ideal para parejas, familias y grupos de amigos, este crucero te permitirá conocer lugares emblemáticos de Oporto, como el Palacio de Cristal y el Monasterio de Serra do Pilar. Siguiendo la ruta de los tradicionales barcos rabelo, que antiguamente transportaban vino, podrás disfrutar de una experiencia cultural y visual inigualable.



Este plan es imprescindible para cualquier visitante que desee explorar Oporto de manera relajante y pintoresca, ofreciendo una combinación perfecta de historia, cultura y paisajes impresionantes. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única y observa Oporto desde una perspectiva privilegiada.



Admira la historia y belleza: Catedral de Oporto

Descubre la majestuosa Catedral de Oporto con una entrada que te permitirá explorar uno de los monumentos más antiguos y emblemáticos de la ciudad por solo 3€ en Tiqets. Ideal para quienes buscan qué hacer en Oporto en 3 o 4 días, esta visita es perfecta para amantes de la historia, la arquitectura y las vistas panorámicas.



Fuente Tiqets.

La Catedral de Oporto, conocida como Sé do Porto, está estratégicamente situada en un punto elevado de la ciudad, ofreciendo vistas impresionantes del río Duero y del casco antiguo. El exterior del edificio recuerda a una antigua fortaleza que protege la "cidade invicta". Al entrar, te recibirán la nave central y los claustros, adornados con azulejos portugueses que representan escenas religiosas, creando una atmósfera mística y contemplativa.



No te pierdas la oportunidad de subir a la torre de la catedral, desde donde podrás disfrutar de vistas panorámicas inmejorables de Oporto y su río. Este plan es ideal para parejas, familias y cualquier visitante que desee hacer una inmersión en la rica historia cultural de la ciudad, completando así tu lista de cosas que hacer en Oporto de vacaciones.



Vive la magia del Fado: Concierto de Fado tradicional en Oporto

Haz una inmersión en la auténtica cultura portuguesa con el Concierto de Fado Tradicional en Oporto. Por solo 19€, disfruta de una experiencia única que te permitirá escuchar el verdadero fado, lejos del repertorio comercial y turístico.



Fuente Tiqets.

Este concierto íntimo se celebra en un local dedicado a preservar la tradición musical portuguesa y honrar a las personalidades que han influido en el género del fado. Antes del espectáculo, tendrás la oportunidad de participar en una conversación con los músicos, lo que te permitirá comprender mejor la dinámica del concierto y la esencia del fado.



Ideal para quienes buscan qué hacer en Oporto de noche, este evento ofrece un ambiente informal y acogedor, con una acústica fantástica que realza la emotividad de la música. Toma asiento alrededor de una de las mesas y déjate envolver por las melodías interpretadas por renombrados artistas de Oporto.



Este plan es perfecto para parejas, grupos de amigos y amantes de la música que desean vivir una experiencia cultural auténtica durante su visita a Oporto.



Aventura para conocer la fauna: Entrada sin colas al Zoo Santo Inácio

Explora de cerca la increíble vida salvaje vida silvestre en el Zoo Santo Inácio, el zoológico más grande del norte de Portugal. Con entradas sin colas desde 17,80€, disfrutarás al máximo de tu visita sin perder tiempo. Este plan es ideal para saber qué hacer en Oporto con niños, ofreciendo una experiencia educativa y divertida para toda la familia.



El Zoo Santo Inácio protege especies en peligro de extinción, recreando entornos naturales para que los animales se sientan como en casa. Podrás ver de cerca al majestuoso leopardo de las nieves del Himalaya, leones, tigres siberianos, linces euroasiáticos y guepardos africanos en grandes recintos. También podrás disfrutar de increíbles exhibiciones aéreas de aves de rapiña y observar a los pingüinos en su hábitat.



Además, el zoo alberga boas constrictoras, pitones, hienas, búfalos de agua e incluso hipopótamos pigmeos. No te pierdas las sesiones de alimentación de leones, nutrias, lémures y pingüinos, así como la Demostración de Vida Salvaje que te llevará en un viaje por los cinco continentes.



Recomendamos alquilar un coche para llegar cómodamente al zoo y aprovechar al máximo tu día. Este plan es perfecto para familias y amantes de los animales que buscan cosas que hacer en Oporto y sus alrededores.



Vive la pasión del fútbol: Museo del FC Porto y Estádio do Dragão

Aprende sobre la historia y la gloria del fútbol portugués con una visita al Museo del FC Porto y Estádio do Dragão. Disponible en el sitio web de Tiqets por 20€, disfruta de una experiencia inolvidable ideal para fanáticos del fútbol y turistas curiosos por la cultura deportiva de Oporto.



Fuente Tiqtes.

Este plan te permite explorar el Estádio do Dragão, hogar del FC Porto, uno de los clubes más emblemáticos de Portugal y de Europa. Durante el recorrido, tendrás acceso exclusivo a áreas como el banquillo del entrenador y el campo, donde podrás tomar fotos memorables. El tour es perfecto para quienes buscan qué hacer en Oporto, ofreciendo una combinación de deporte, historia y entretenimiento.



El museo del FC Porto es un viaje interactivo a través de la rica historia del club. Aquí, podrás admirar la impresionante vitrina de trofeos y revivir momentos icónicos, como las noches de gloria en la Liga de Campeones y las hazañas de jugadores legendarios. Es una experiencia ideal para familias, grupos de amigos y cualquier amante del deporte que visite la ciudad.



Importante: Todos los precios y promociones mencionados en este artículo han sido verificados y actualizados hasta el 1 de julio de 2024. Sin embargo, los precios pueden variar, por lo que te recomendamos revisar la información más reciente antes de realizar cualquier reserva o compra.