La pasión no se pierde, se recupera

Numerosas parejas que lo son desde hace años pierden poco a poco esa pasión propia de los primeros tiempos en común, y su vida sexual se acaba resintiendo, a veces hasta el punto de prescindir por completo de las relaciones sexuales. Con los años es fácil caer en la monotonía y lo que es peor, acostumbrarse a ella, cuando para reactivar la pasión basta con un poco de complicidad entre ambos y huir de los tabúes para lanzarse a nuevas experiencias y un sex shop es el sitio perfecto encontrar estas experiencias.



Eso sí, debemos olvidarnos de los estereotipos que demasiadas veces marca la sociedad, ampliar la mente y tener verdaderos deseos de revertir la situación. No es que se haya acabado la pasión, sino que permanece aletargada y hay que reactivarla para replantear la relación y recuperar la ilusión en común.



Hay parejas que se ven incapaces de hacerlo solas, que sienten vergüenza ante nuevas propuestas y verdadero recelo de esos juguetes sexuales que, sin embargo, están ideados para despertar la pasión, siempre que se trate de artículos de calidad y garantizados como los que dispone Platanomelón, un referente en reactivar parejas con sus fantásticas y originales propuestas.



Es algo nuevo, no malo

La pasión no se pierde, se puede recuperar, y probar cosas nuevas es fundamental para lograrlo, siempre con la connivencia de nuestra pareja. Hay que perder el miedo a hablar sobre sexualidad y conocer qué le gusta a cada uno y que le sugiere lo contrario.



En todo caso, lo que les gusta a algunos no tiene por qué satisfacer a todos. Cada persona es un mundo y por ello Platanomelón ofrece una amplia gama de productos de todo tipo que pueden contribuir de manera notable a reactivar la llama de la pasión.



Los juguetes eróticos son un aliciente, una gran novedad para muchos de la que recelan inicialmente, pero que una vez que han comprobado sus virtudes hace preguntarse por qué no haberlo utilizado antes. Y es que en esto también impera el desconocimiento, ya que no solo existen juguetes sexuales para practicar sexo en solitario, como erróneamente piensan muchos, sino que también los hay para jugar en pareja y compartir esa satisfacción sexual que muchos ya no recordaban.



Se han puesto de moda, por ejemplo, los succionadores de clítoris y hablar de ello en el trabajo o con amigos ya es algo habitual, no tanto entre algunas parejas. Más les cuesta a algunos hablar de vibradores o de masturbadores, pero Platanomelón hace que perdamos los complejos.



Jugar en pareja

Platanomelón dispone de una amplísima variedad de artículos, todos ellos de calidad contrastada, a los que se puede acceder a través de su página web y recibirlos en casa cómodamente y de manera discreta por mucho menos de lo que pensamos.



En concreto, atesora juguetes eróticos para parejas que prometen "noches salvajes" y hacer "realidad tus fantasías" al tiempo que le dedicas "tiempo de calidad" a tu pareja y recuperas la complicidad y la pasión. Para ello, los vibradores para parejas son una buena opción, aunque Palatamelón va más lejos e incluso ofrece Kits específicos de juguetes para hacer las delicias de ambos.



Los lubricantes están igualmente a la orden del día, procurando un placer añadido a prácticas que pasan de ser cotidianas a excepcionales. Existen todo tipo de aceites y estimulantes, aunque se debe tener precaución y no adquirirlos en sitios de Internet que no ofrecen ninguna garantía ni en el envío ni en el artículo. Por eso Platanomelón puede presumir de ofrecer una amplia gama de estos productos adecuados a todas las inquietudes y con una variedad que te permite multitud de experiencias diferentes cada vez.



Lubricantes, incluso veganos, para disfrutar del sexo por completo, aceites y velas aromáticas para lograr los mejores preliminares o cremas estimulantes con las que se consigue mayor estimulación y que no dejan nunca indiferente son algunas de las propuestas para dejarse llevar e compañía de tu pareja y alcanzar resultados inigualables en ambos casos. Platanomelón tiene también todo lo indispensable para la correcta y adecuada higiene y salud sexual



Kits para reactivar la chispa

Los kits eróticos proporcionan numerosas opciones. Los hay específicos para parejas y también para disfrutar uno mismo. Los de Platanomelón están pensados para dar respuesta a todo tipo de deseos y satisfacer todas las curiosidades, pero seguro que disponen de un kit sexual especialmente placentero para ti y tu pareja.



Desde Mi primer juguete, que incluye la bala vibradora Neo plus y un limpiador para disfrutar solo o en pareja, al kit el BDSM, un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas. Los kits sexuales de Platanomelón pueden contener todo lo que te gusta y puedes escoger el que más te atraiga e ir variando, dependiendo de la ocasión.



Y por supuesto no nos olvidemos de esos complementos como la lencería y los objetos sencillos que contribuyen a alcanzar relaciones ampliamente satisfactorias, como los juegos de tarjetas, los dados para ordenar acciones sexuales, las cartas eróticas, las esposas o los plumeros, para llegar al éxtasis y pasar momentos divertidísimos a partes iguales. Las opciones son numerosas y el límite lo pone solo cada pareja.



Pero si lo que quieres es contar con la mejor educación sexual para romper tabúes, Platanomelón pone a tu disposición un blog de educación sexual, un espacio seguro para hablar sin complejos sobre sexo, sexualidad y relaciones íntimas, cualesquiera que sean.



Platanomelón fabrica los mejore juguetes eróticos y los oferta al mejor precio, con envíos rápidos y discretos, y la avalan los cerca de cuatro millones de personas que ya conocen de lo que son capaces y que ahora disfrutan infinitamente más de la sexualidad en pareja y en solitario.