Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, revela que la productora ha cancelado la serie sobre su hijo

Patricia Ramírez, la madre del Gabriel Cruz, asesinado en febrero de 2018, ha desvelado este martes que la productora que había contactado con la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, no hará el documental que tenía previsto sobre el caso.

"La dueña de la productora me manifestó la voluntad de parar esta producción", dijo la madre de Gabriel Cruz

"Ayer por la tarde hablé con la dueña de la productora que entrevistaba a Ana Julia Quezada gracias a la mediación de la Guardia Civil. Su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito y le dije que si me lo mandaba, me olvidaba de estos tres años de miedo; de los gastos psicológicos, etcétera. Y reconocería públicamente que víctimas y medios nos podemos poner de acuerdo en aras del sentido común", dijo Ramírez.



Pacto de Estado para proteger a las víctimas

Lo ha anunciado en su intervención en la Comisión de Interior del Senado, donde ha comparecido después de solicitarlo ella misma y donde ha pedido un pacto de Estado que proteja a las víctimas de delitos especialmente violentos para evitar su revictimización.

Que las proteja también de lo que ha denominado "violencia mediática", ha recalcado Ramírez en una larga intervención, a veces muy emocionada y aplaudida por los senadores, que han recogido el guante de su demanda.

"No estoy pidiendo nada que no esté ya hecho. Un pacto de Estado contra las violencias graves", expuso Ramírez

"Solicito un pacto de estado, por un asunto de especial trascendencia y teniendo en consideración que no tiene nada que ver con el tono político, sino que tiene que ver con los derechos humanos. ¿En qué me baso? En los antecedentes del año 2017, en el pacto de Estado contra la violencia machista. Un pacto que ha generado una política social tremenda. Creo que no estoy pidiendo nada que no esté ya hecho. Un pacto de Estado contra las violencias especialmente graves", expuso Ramírez.



Ramírez presentará varias denuncias

Además, en los próximos días, la madre de Gabriel Cruz presentará una querella contra la asesina de su hijo y, subsidiariamente, contra Instituciones Penitenciarias. En ella, alegará que Ana Julia Quezada intentó grabar un documental violando las normas y usando comunicaciones inapropiadas con fines lucrativos dentro de la prisión de Ávila.

Patricia Ramírez interpondrá una querella y una denuncia ante las irregularidades en la prisión de Ana Julia

"Se pondrá en los hechos que se está grabando una documental de forma espuria y con ánimo de lucro, como ellos mismos reconocen", explicó sobre la demanda.



Asimismo, hará una denuncia ante la Guardia Civil por varios hechos penales graves que están ocurriendo en dicha cárcel pero que por la seguridad en el proceso de investigación no ha desvelado.