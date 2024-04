Piden la dimisión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla tras censurar un acto sobre Gaza

La Red Universitaria por Palestina (RUxP) ha organizado este próximo miércoles 10 de abril un acto en 43 centros universitarios de todo el país en el que va a intervenir por videoconferencia la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, para denunciar el genocidio de Israel en Gaza.

Sin embargo, el decano de la Facultad de Derecho de Sevilla, el catedrático Fernando Llano, ha censurado la celebración de dicho acto en su centro. Los organizadores del acto en la capital andaluza se han visto obligados a buscar un lugar alternativo: finalmente será en la Facultad de Psicología.

El hecho de haber encontrado con tanta celeridad un emplazamiento alternativo no ha evitado la polémica. Varios sindicatos de profesores de la Universidad de Sevilla -SAT, USTEA, CGT e independientes- han exigido este martes la "inmediata dimisión" de Fernando Llano por la cancelación del acto sobre la guerra en Gaza.

El acto -inicialmente autorizado en la Facultad de Derecho- se plantea como un debate jurídico en el que se va a analizar técnicamente si, conforme al derecho internacional, se está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. La relatora especial intervendrá mediante videoconferencia y en la discusión participan sin problemas diversas facultades de derecho de España.

Sin embargo, Llano cambió de opinión este martes por la mañana y desautorizó la celebración del acto. El decano justifica su decisión en "la normativa de la inmensa mayoría de los centros de la Universidad de Sevilla" excluye la cesión de los espacios para la celebración de actos "con carácter político".

Desde RUxP de Sevilla han lamentado esta decisión y así lo explican en un comunicado de prensa: "La decisión de cancelar la autorización responde exclusivamente a motivos ideológicos. Es ilegal y constituye un claro ejemplo de desviación de poder. Fernando Llano no esconde sus posiciones conservadoras y sus ideas ultracatólicas. Resulta evidente que en este asunto ha actuado movido por su propia ideología, intentando ilegalmente silenciar un debate académico que pudiera llevar a conclusiones que no comparte".

Además, RUxP acusa al decano de mentir. "El espacio universitario se solicitó para 'analizar la crisis humanitaria en Oriente Medio' y así fue autorizado. Formalmente, el Decano considera que incluir la palabra genocidio en la discusión supone convertirlo en un acto político. Faltando a la verdad, alude a una normativa inexistente que prohibirían ese tipo de actos en los espacios universitarios", añade la nota.

La RUxP de la Universidad de Sevilla informa también de que "estudia la posibilidad de interponer una denuncia contra Fernando Llano por posibles delitos de denegación de prestación pública por motivo de ideología y de prevaricación". La organización estudiantil solicita la apertura de "un expediente sancionador" contra Llano que "concluyera con su destitución por desviación de poder y atentar gravemente contra la libertad de cátedra".

"El profesor Fernando Llano es libre de expresar su posicionamiento frente al genocidio en Gaza. Lo que no puede hacer es utilizar su posición como Decano de una facultad universitaria para censurar un debate académico en el que esas posiciones puedan ser sometidas a discusión", concluye la nota.



al considerar que es una actividad con un prisma “jurídico”, ya que Albanese es abogada y experta en Derecho.

en el que iban a participar la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, y diversos profesores e investigadores



piden que Fernando Llano-Alonso deje su cargo por violar derechos fundamentales del profesorado



La Red Universitaria por Palestina (RUxP) ha organizado para este próximo miércoles 10 de abril



La red andaluza sindical universitaria de la Universidad de Sevilla pide la dimisión del Decano de Derecho por violar derechos fundamentales

La sección de la Universidad de Sevilla Red-US, que agrupa a profesores universitarios de SAT, USTEA, CGT e independientes exige la inmediata dimisión del Decano de la Facultad de Derecho, Fernando Llano, por violar derechos fundamentales del profesorado al cancelar arbitrariamente la autorización para un acto universitario en el que iban a participar la relatora de Naciones Unidas para Palestina y diversos profesores e investigadores. El acto -inicialmente autorizado- estaba organizado por la Red Universitaria por Palestina como un debate jurídico en el que se iba a analizar técnicamente si, conforme al derecho internacional, se está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. La relatora especial intervendría mediante videoconferencia y en la discusión participan sin problemas diversas facultades de derecho de España.

La decisión de cancelar la autorización responde exclusivamente a motivos ideológicos. Es ilegal y constituye un claro ejemplo de desviación de poder. Fernando Llano no esconde sus posiciones conservadoras y sus ideas ultracatólicas. Resulta evidente que en este asunto ha actuado movido por su propia ideología, intentando ilegalmente silenciar un debate académico que pudiera llevar a conclusiones que no comparte.

El espacio universitario se solicitó para “analizar la crisis humanitaria en Oriente Medio” y así fue autorizado. Formalmente, el Decano considera que incluir la palabra genocidio en la discusión supone convertirlo en un acto político. Faltando a la verdad, alude a una normativa inexistente que prohibirían ese tipo de actos en los espacios universitarios. En todo caso, realmente la cuestión del genocidio es una discusión jurídica que está teniendo lugar ante el Tribunal Internacional de Justicia y en la que participan profesores de derecho internacional de todo el mundo. Lo único que es político es impedir una discusión jurídica.

Red-US estudia la posibilidad de interponer una denuncia contra Fernando Llano por posibles delitos de denegación de prestación pública por motivo de ideología (art. 511 CP) y de prevaricación. Entre tanto, entiende que el propio Rectorado de la Universidad debería abrir de oficio un expediente sancionador en su contra que concluyera con su destitución por desviación de poder y atentar gravemente contra la libertad de cátedra.

El profesor Fernando Llano es libre de expresar su posicionamiento frente al genocidio en Gaza. Lo que no puede hacer es utilizar su posición como Decano de una facultad universitaria para censurar un debate académico en el que esas posiciones puedan ser sometidas a discusión.

Los representantes sindicales de Red-US van a solicitar de inmediato la aprobación de estas medidas en los órganos universitarios competentes. La Universidad pública no puede estar al servicio de la ideología del Decano de Derecho, que no puede ejercer censura sobre los debates académicos con los que no coincida.

Hacemos un llamamiento a las demás centrales sindicales para que condenen este atropello a la libertad de cátedra y exijan igualmente la dimisión del Decano debido a esta deriva autoritaria que no podemos consentir.