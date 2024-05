Piden investigar a Google por su falta de transparencia en la publicidad política

A menos de tres semanas de las elecciones europeas, varias organizaciones civiles han denunciado ante la Comisión Europea que Google no respeta los principios de la nueva legislación sobre Transparencia y Segmentación de la Publicidad Política (TTPA, por sus siglas en inglés) y han pedido que esta empresa sea investigada.

Las organizaciones civiles que han enviado una carta de advertencia a la Comisión Europea son Liberties, Vox Public (Francia), Hungarian Civil Liberties Union (Hungría), Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria), Fundacja Panoptykon (Polonia) y Fundacja Odpowiedzialna Polityka (Polonia) a las que, según esta misiva, en breve se sumarán otras de Austria, Alemania y Grecia.

Todas ellas trabajan en el ámbito de los derechos digitales, la defensa de la privacidad y en favor de la rendición democrática de cuentas, y llevan a cabo una investigación con la etiqueta #DeQuienSoyBlanco9J cuya principal conclusión es que Google no cumple con la TTPA, recientemente aprobada aunque no enteramente en vigor, ni con el Acta de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que sí está en vigor desde el 17 de febrero de 2024.

Esta investigación explora las herramientas de publicidad política que las redes sociales ponen a disposición de los partidos y organizaciones políticas para determinar si es posible emplear técnicas de segmentación online para influenciar el voto, ilegales en la Unión Europea.

Para ello utilizan una extensión del navegador de Internet que permite, por ejemplo, recopilar, catalogar y visualizar la publicidad electoral mientras se utiliza Facebook.

Los usuarios de esta red social en concreto ya fueron blanco de la publicidad política en las elecciones federales alemanas de 2021, como ha demostrado un colectivo especializado en protección de la privacidad denominado Noyb. El problema no fue que recibieran la publicidad, lo que no sería ilegal en sí mismo, sino que fueron seleccionados para recibir esa y no otra "porque Facebook había evaluado en segundo plano sus opiniones políticas".

En la carta remitida a la CE, los firmantes indican que los votantes y el público general deben saber quién está detrás de los anuncios políticos y cómo y por qué se dirigen a ellos, porque "es esencial para la preservación de las garantías democráticas", y señalan que las deficiencias encontradas en Google "crean oportunidades para la manipulación encubierta".

Por ello, recomiendan a la Comisión que investigue esas deficiencias y garantice una aplicación adecuada de la ley, investigando "todas las plataformas digitales".

Además, recomiendan a la multinacional norteamericana ampliar el alcance de categorización de sus anuncios, incluir anuncios a nivel regional y local, mejorar la capacidad de búsqueda y especificar la ubicación de los anuncios, para mejorar su actuación.