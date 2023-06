El plan de carrera, un elemento clave para fidelizar el talento en las empresas

El trabajo es uno de los proyectos más importantes en nuestras vidas. La duración de la vida laboral para una persona adulta en la Unión Europea se establece de media en 35,9 años, según datos de Eurostat. Por esta razón, uno de los grandes retos para las empresas es mantener al talento motivado y comprometido durante toda su trayectoria profesional.



En un entorno laboral cada vez más competitivo, ofrecer un plan de carrera es un elemento clave. Se trata de un proceso continuo a través del cual se establecen unas metas profesionales y se identifican los medios para alcanzarlas. Es una dinámica en la que confluyen la compañía y el empleado para que ambas partes cumplan con sus objetivos, en el marco de una relación sólida y estable.



Banco Santander, a través de Santander Universidades, ofrece en su portal Becas Santander (www.becas-santander.com) numerosos contenidos gratuitos para potenciar la formación, entre ellos el dedicado al plan de carrera. Según el Barómetro sobre gestión del talento, elaborado por EAE Business School, el 81,70% de las empresas relacionan las variables de desempeño y potencial con el plan de carrera. Este lo definen como una secuencia de actividades que ofrecen continuidad, orden y significado a la trayectoria profesional. Además, es un medio para ayudar al empleado a impulsar su labor de acuerdo a sus habilidades, y establecer una ruta específica de desarrollo profesional para el futuro cercano.



Según la entidad, los trabajadores aprecian cada vez más a las empresas que se preocupan por su desarrollo. Y de hecho, pese a la importancia de los incentivos económicos, este no es el único camino que tienen las compañías para retener el talento. Los colaboradores aprecian mucho más otro tipo de beneficios, como una mejor conciliación familiar o la posibilidad de crecer profesionalmente a largo plazo. Aquellas empresas que promueven estas prácticas tendrán una marca diferencial que permitirá que el talento permanezca en la organización y atraerá talento nuevo.



Entre los múltiples beneficios de un plan de carrera, Santander Universidades destaca el fomento del desarrollo personal y profesional, en el marco de una transformación digital donde se precisan de nuevas habilidades para hacer frente a esta nueva realidad. Las empresas apuestan por personalizar las estrategias de desarrollo del talento, realizando evaluaciones del desempeño con herramientas como el feedback 360º y potenciando el desarrollo de estas nuevas habilidades a través del reskilling. También motiva a los trabajadores, pues al contar con un trabajo con proyección que les permite marcarse unos objetivos a cumplir, están más comprometidos con la empresa e incluso son más productivos. Permite establecer un plan de sucesión óptimo, pues la identificación de personas con alto potencial es clave para programar los futuros puestos directivos a tres o cinco años vista. Además, evita la fuga de talento, pues se ofrece la oportunidad de crecer laboralmente dentro de la misma compañía



Sin embargo, no todas las empresas apuestan por el desarrollo de talento y un importante porcentaje compañías no implementan un plan de carrera. Ante esta situación, la formación transversal juega un papel importante. Los profesionales forjan su propio plan de desarrollo que apuesta por un aprendizaje basado en los conocimientos específicos de su área, pero también en la adquisición de competencias que aporten un valor diferencial a cualquier equipo de trabajo. En este sentido, existen distintas oportunidades de reskilling, ya sea a través de una institución académica, mediante formación online o trabajando en diferentes sectores para desarrollar un know how multidisciplinar.



En el portal Becas Santander se puede acceder a numerosas convocatorias para mejorar la formación en aspectos importantes para el desarrollo profesional. Entre ellas, las becas Santander Scholarships | Negotiation Programme - LSE, que ofrecen 125 plazas para participar de un programa intensivo online diseñado para mejorar las habilidades de negociación y tener un rol más influyente, persuasivo e impactante en funciones de liderazgo y para avanzar en la carrera profesional. Este programa, que se desarrolla de la mano de London School of Economics And Political Science, ofrece sesiones interactivas, contenido inmersivo y acceso a una red diversa de futuros líderes de todo el mundo.



Para aquellos que quieren ser parte activa de las iniciativas verdes en su lugar de trabajo, dentro de cualquier sector, o que buscan encaminar su carrera profesional hacia la sostenibilidad, están abiertas las Becas Santander | Skills for the Green Transition 2023 con Cambridge Judge Business School. Este curso aporta una visión global de los problemas y desafíos ambientales actuales, con casos prácticos y ejemplos reales de empresas líderes en ASG para aprender las competencias necesarias e idear soluciones para un futuro más sostenible.



Y para los que el inglés sigue siendo una asignatura pendiente, Banco Santander, de la mano del British Council, ha abierto el programa Becas Santander | Online English Courses 2023 – British Council 2nd call, una convocatoria abierta hasta el próximo 31 de agosto. El objetivo es ayudar a los participantes a mejorar el acceso a un mercado laboral global y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno profesional. En concreto, son 5.000 becas de cursos de inglés online, con una duración de 16 semanas y clases tutorizadas.



Banco Santander mantiene desde hace 26 años un firme compromiso con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento. Su alianza con la Universidad se ha traducido ya en más de 2.200 millones de euros para la educación superior, con becas, formación continua y apoyo a más de un millón de estudiantes y acuerdos con más de 1.500 instituciones en 25 países. Recientemente, la entidad reafirmó su apoyo a la Universidad con el compromiso de invertir 400 millones de euros en el periodo 2023-2026.