La Policía Nacional detiene al responsable de una ONG en Salamanca por abusar de mujeres migrantes en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido al presidente de una organización no gubernamental (ONG) en Salamanca por acosar y forzar a "realizar favores sexuales" a mujeres migrantes, según ha informado a través de un comunicado. El trabajador de la ONG ha sido detenido por el "abuso manifiesto y reiterado" a "un gran número" de mujeres extranjeras que residían en España de manera irregular.

La operación policial se inició el 7 de mayo y sigue abierta. Hasta el momento se han localizado dos víctimas y se ha detenido a uno de los autores. La investigación no está cerrada porque la Policía teme que haya otras mujeres que no se hayan atrevido a denunciar los hechos por miedo o por no tener permiso de estancia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el detenido entregaba los alimentos en los domicilios particulares y lo justificaba como parte de una evaluación sobre el perfil del solicitante y de sus necesidades concretas. Además, el presidente de esta ONG les pedía el teléfono, para posteriormente contactar con ellas y solicitarles datos particulares y fotografías "relativas a su esfera personal", la mayoría de ellas "de índole sexual".

"Las obligaba en algunos casos a mantener relaciones íntimas con él, prevaliéndose de su situación de superioridad y de la imperiosa necesidad de conseguir alimentos que tenían sus víctimas para llevárselos a sus familias", señala el comunicado.