La asociación Altsasukoak Aske, que defiende la libertad de los ocho jóvenes encausados por un altercado en un bar con dos guardias civiles y sus parejas, acuden por tercer año consecutivo a los sanfermines para reclamar justicia para sus hijos.

El 10 de agosto se cumplirán 1.000 días en prisión provisional y Aritz, amigo de Iñaki–el joven imputado que grabó el vídeo que desmontaba la versión policial– y portavoz de la organización, atiende a Público antes de la multitudinaria concentración que se ha convocado en Pamplona.



¿Por qué una concentración en Sanfermines?

Es una dinámica que queríamos repetir, llevamos tres años organizando una concentración durante los sanfermines, aunque esta es especial porque el 10 de agosto se cumplen 1.000 días de su encarcelamiento. Queríamos reunirnos en unas fechas tan señaladas para la gente de Navarra y volver a repetir el éxito de los años anteriores.

Con esta nueva concentración queremos visualizar la injusticia que se está cometiendo al mantenerles en la cárcel. Nos parece el lugar ideal para volver a denunciar la situación.

Parece mentira que sean ya nuestros terceros #SanFermines pidiendo algo tan básico como justicia y proporcionalidad.



Mantener a nuestros hijos 971 días encarcelados no es justicia, y para su vergüenza, lo saben. #AltsasukoakASKE



📍Recoletas (#Iruñea)

🕐 13:00

📅 13 de julio pic.twitter.com/GV8N2mM7Bd — Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 12 de julio de 2019

Aún queda el pronunciamiento del Tribunal Supremo...

Es el siguiente paso y entendemos que podría poner fin a toda esta aberración judicial, aunque somos conscientes de como ha sido todo. Nuestros familiares y amigos siguen en prisión preventiva, mientras que hemos visco como otros encausados a la espera de sentencia, como los de 'La Manada', estuvieron en la calle hasta que se dictó. Ellos gozaron de derechos que nosotros, por ser de Altsasu, no tenemos.

Esperamos que el Supremo haga cambios de carácter técnico, quite agravantes, reduzca años de condena en algunos casos..., algo así. Lo vemos más como un lavado de cara. Claramente han ido puliendo el caso, que empezó siendo una acusación de terrorismo.

¿Esperáis que haya una resolución inesperada como con el caso de 'La Manada'?

No somos optimistas. Lo que pasó con 'La Manada' estuvo apoyado por una enorme respuesta social, manifestaciones... Era una vergüenza no condenarles por violación, no tenía ni pies ni cabeza.

Aurten ere guztion artean elkartasun argazki erraldoia eraiki dugu. Plaza eta gure bihotzak txiki geratu dira zuen maitasun uholdearekin! #AltsasukoakASKE



Toda una sociedad pidiendo justicia y respeto a los derechos y libertades. ESKERRIK ASKO!#Sanferminak2019 #Sanfermines2019 pic.twitter.com/MViSEIhdgK — Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 13 de julio de 2019

Lo que hizo el Supremo fue ajustarse a lo que la sociedad entiende como justicia. En nuestro caso, creemos que repetirá ese proceso pero minimizándolo, sin hacer verdadera justicia como se espera de un órgano así.

¿Cómo llevan el encierro en prisión?

Tienen sus días. Para tres de ellos son más de tres años encarcelados y otros ya van por año y medio. Al final notan los altibajos, pero lo que más me sorprende es el realismo, como asumen la situación y como asumen que van a pasar algunos años en prisión. Lo ven como un proceso que ya está fuera de la justicia.

Han asumido la realidad, pero siguen todos los actos que se organizan y son pequeñas píldoras anímicas para ellos, que les sacan alguna sonrisa. Gracias a la gente ellos no están tan mal.

¿Y los familiares?

Es la parte más dura, imagina el dolor. Es difícil comprender tanta injusticia. Lo llevan con entereza y gracias a la lucha diaria ahí no se vienen abajo, pero es muy duro. Yo soy amigo de Iñaki, el que grabó el vídeo, y es muy desagradable, porque está encerrado y no ha hecho absolutamente nada.

¿Sois optimistas con que un gobierno de PSOE y Unidas Podemos cambiase algo del caso?

No debería ser una cuestión de suerte ni de optimismo, debería aplicarse una justicia verdadera y proporcional. Lo entendemos como un derecho que se nos tiene que dar, que es de cualquier ciudadano.

Esperamos del nuevo Gobierno que haga valer la palabra justicia y la aplique, y si tiene que echar marcha atrás, que lo haga. Lo que no es asumible es tener a unos chavales en la cárcel injustamente, asumiendo con una naturalidad tremenda que unos jóvenes se están pudriendo en la cárcel mientras el montaje continúa.