PP y Vox censuran una obra de teatro en un pueblo de Toledo porque los personajes aparecen en ropa interior

Las compañías Los 90 Producen y La Mandanga Producciones han utilizado sus redes sociales para denunciar la "censura" sufrida por parte del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo), gobernado por PP y Vox, que ha decidido quitar de la programación el espectáculo Qué difícil es, prevista para el próximo 27 de enero a través de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, alegando que "aparecen actores en ropa interior".

Según el relato de las productoras, la cancelación ha sido comunicada por escrito por parte de la edil de Cultura, María del Carmen Vallejo, alegando que la aparición de los actores en ropa interior "podría escandalizar al público".

Tal y como argumentan, la obra ocurre en un camerino mientras los personajes se están cambiando. "Evidentemente, aparecen en ropa interior. Si la obra ocurriese en un ruedo, estarían vestidos de luces. Y hay que tener muy pocas luces para censurar algo que no se ha visto. Nuestro espectáculo ha sido representado ante más de 3.000 espectadores con público de todo tipo, incluso grupos escolares, pues trata temas actuales y profundos como el bullying, el suicidio o la diversidad sexual", añaden en su testimonio. "Nunca hemos recibido una queja y no tenemos constancia de que alguien se haya escandalizado".

Este veto "supone un atentado contra la cultura, un mecanismo para que una gobernante impida a los demás ver lo que a ella le molesta o simplemente no le gusta, que usa dinero público, de todos, para realizar una labor de auténtico adoctrinamiento en conceptos, que no valores, retrógrados y caducados".

"Nadie puede hoy escandalizarse por ver a alguien en ropa interior o bañador. Es una mera excusa para impedir la libertad expresión que guía la obra. Esta cancelación supone, además, un agravio para los vecinos de Quintanar de la Orden, ya que el dinero con el que se iba a sufragar nuestro espectáculo provenía de una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no se ha podido asignar a ninguna otra actuación", lamentan.

Reacción del Gobierno de Castilla-La Mancha

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha condenado rotundamente la actitud de censura que ha tenido el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden al retirar una obra de teatro de la Red de Artes Escénicas.

"Es una actitud que no podemos permitir. Por eso, le exijo al Ayuntamiento que rectifique y reprograme de nuevo esa obra de teatro que habla de libertad", ha reclamado el consejero de Cultura en un archivo sonoro remitido a los medios. Además, ha anunciado que la Consejería no va a permitir estas actitudes y, por ello, modificará la orden de subvenciones para "que estos ayuntamientos que censuran no puedan volver a participar y obtener subvenciones para actividades culturales".

El Ayuntamiento dice que hay "razones" para la cancelación

En cambio, en una nota de prensa, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Quintanar, María del Carmen Vallejo (PP), ha afirmado que las "verdaderas razones que responden a la cancelación del espectáculo es que no sea del gusto del público" de Quintanar y ha rechazado que exista un motivo "ni partidista, ni sexista, ni de nada que se le asemeje para la cancelación".

Asimismo, ha negado que haya tenido ningún contacto con las compañías de teatro y ha detallado que la única comunicación oficial que ha habido para cancelar la obra de teatro ha sido un correo electrónico a la dirección de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, con el texto: "Buenos días, quiero cancelar la propuesta 33472 'Qué difícil es'. Muchas gracias".

También ha defendido que es habitual la contratación de un espectáculo y después cancelarlo "porque o bien te convence otro espectáculo más, o no termina de convencerte el seleccionado al ver el tráiler que ofrece la Red de Teatros".

Por ello, ha considerado que es "totalmente incomprensible cómo se está tratando este mero trámite", pues se ha mostrado convencida de que ocurre "en otras localidades, con otras obras y en otras circunstancias".