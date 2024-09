PreparaCorreos.com: supera las oposiciones a Correos con la mejor plataforma 100% online

Correos es una de las entidades públicas más relevantes en nuestro país, lo cual suscita el interés de buena parte de la población en términos laborales. No obstante, para acceder a alguno de sus puestos de trabajo primero hay que superar unas oposiciones. Lo cual, a su vez, lleva a una fase de estudio verdaderamente dura. Por suerte, las academias online han simplificado en gran medida este proceso de preparación y de la mano de centros de alto rendimiento como PreparaCorreos.com, los opositores disfrutan de un apoyo incontestable para alcanzar sus sueños profesionales. Una entidad que se ha ganado muy buenas opiniones durante sus años en activo y que conviene tener muy presente.



PreparaCorreos.com simplifica el acceso a las oposiciones

Preparar unas oposiciones implica un sacrificio considerable en términos de tiempo y esfuerzo. Por lo general, los aspirantes a los puestos de trabajo públicos se encuentran solos ante el peligro; por suerte, las academias online están cambiando poco a poco este paradigma. Un ejemplo perfecto de ello es el acceso a PreparaCorreos.com: una plataforma online disponible las 24 horas de los 365 días del año para que los estudiantes avancen en la dirección correcta en todo momento.



Una de las principales ventajas de la academia es que los alumnos pueden prepararse las oposiciones en remoto, siguiendo sus propios tiempos en aras de compaginar esta fase de estudio con otras responsabilidades personales. De hecho, su carácter virtual permite que el opositor tenga todo el temario siempre a mano (solo necesita un smartphone para repasar las lecciones), así como múltiples recursos de interés como las presentaciones, los esquemas, los vídeos explicativos o las actividades interactivas.



La calidad didáctica de PreparaCorreos.com es impecable, algo que se refleja en los testimonios de los antiguos alumnos que ya disfrutan de la estabilidad laboral en la entidad postal. La academia recibió el Premio Cum Laude de Emagister, un comparador de formación online de rigor que considera firmemente las valoraciones y reseñas de los estudiantes de cada centro.



Requisitos para presentarse a las oposiciones a Correos

Por el momento no ha habido una confirmación oficial de las plazas a Correos para 2024 ni para 2025. Sin embargo, desde PreparaCorreos.com (al igual que en el resto de las entidades especializadas), esperan que próximamente se lance una oferta con un mínimo de 4.000 puestos nuevos en las diferentes áreas laborales de la entidad pública. Eso sí, antes incluso de matricularte en la academia online, debes valorar si cumples los requisitos mínimos para presentarte a la prueba.



La primera de ellas es tener la edad legal mínima de contratación en cada puesto (por ejemplo, la de reparto exige los 18 para poder circular). De igual modo, debes tener el título de la ESO o un graduado escolar equivalente, o los conocimientos y experiencia profesional que sirvan de sustitución al título estudiantil según el II Convenio Colectivo del Grupo IV Personal Operativo.



Asimismo, no puedes tener una relación laboral fija en Correos previa, haber sido despedido disciplinariamente de la entidad en el pasado o contar con un contrato de trabajo extinguido en Correos por no superar la fase de prueba. Además de, como sucede en muchas otras oposiciones, no haber sido inhabilitado para el desempeño de labores públicas o padecer enfermedades y limitaciones tanto físicas como psíquicas que impidan la resolución del trabajo.



Si cumples todos estos requisitos, entonces te animamos a formarte de la mano de PreparaCorreos. Sus reseñas son la demostración de que otros tomaron esta misma decisión en el pasado y ahora gozan del puesto de trabajo que tanto deseaban.



Temarios actualizados y eficientes

Las academias online de oposiciones han crecido significativamente a lo largo de los últimos años; sin embargo, no todas han mantenido la excelencia educativa. No son pocas las reclamaciones o quejas que ha recibido la OCU a causa de la falta de calidad y de rigor en los temarios de múltiples centros de enseñanza. De ahí que, una vez más, considerar los testimonios de antiguos alumnos en cuanto al temario sea esencial para prevenir cualquier tipo de estafa.



PreparaCorreos.com ofrece 12 temas perfectamente desarrollados a sus alumnos, siempre con un contenido completamente actualizado; con independencia de si se trata de las oposiciones de 2024, 2025 o 2026. Sin la extensión que otros centros plantean y siempre renovando la información según se emitan actualizaciones de cara al examen, esta es una de las piedras angulares en lo que concierne a las probabilidades de aprobar de los alumnos.



Asimismo, el contenido práctico, incluyendo los simulacros de examen y las más de 2.500 preguntas tipo test autocorregibles, son buenos recursos para ir con todas las de ganar a la prueba final.



Qué necesitas para aprobar las oposiciones a Correos

"Tienes todos los recursos a tu disposición", "puedes estudiar desde cualquier parte" o "los contenidos son de gran calidad, empezando por el temario" son algunas de las principales palabras de agradecimiento que encontrarás en los testimonios de antiguos alumnos. Unos opositores que lograron el éxito en el pasado gracias a esta academia a distancia, superando la prueba de manera magistral.



Dicha prueba se compone de 100 preguntas de tipo test, que se realiza de forma presencial, tiene un carácter eliminatorio y los errores no puntúan negativamente. De ellas, 90 preguntas están relacionadas con el temario y otras 10 son de tipo psicotécnico, teniendo un total de 110 minutos para responderlas. Adyacentemente, hay otras 10 preguntas de reserva en caso de que algunas de las 100 restantes se anulen.



Esto representa un máximo de 60 puntos sobre 100 en los resultados finales de cara a la adjudicación de plazas. Los otros 40 son la fase de méritos, donde se suman puntos por antigüedad, haber desempeñado funciones de Correos en el pasado, cursos, dominar el Office 365 o, entre otras cuestiones, tener el título de bachillerato o una FP.



Sea como sea, en PreparaCorreos.com te ayudarán a optimizar tus previsiones de aprobar con el objetivo de que obtengas la plaza deseada lo antes posible. Una oportunidad para alcanzar la estabilidad laboral que, como funcionario, caracterizará el resto de tu carrera profesional.



