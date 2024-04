Una profesora pone un vídeo del 'Cara al sol' en una clase de primaria de un colegio público de León 

Una profesora de la asignatura de Historia de un colegio público de León ha causado estupor e indignación entre la comunidad de padres y madres de alumnos. Ocurrió el pasado martes en el CEIP San Claudio de la capital leonesa cuando una alumna, a petición de la docente, tuvo que preparar un trabajo sobre el himno de la Falange Española de las JONS Cara al sol.



La intervención de la alumna, que había recabado información sobre el origen de la tonada fascista para ser expuesta ante sus compañeros, se vio complementada por parte de la profesora con un vídeo de karaoke de la canción, que fue proyectado ante sus alumnos para que pudieran seguir la letra en lo que parecía una incitación a entonarla.

Es más, tal y como ha podido saber eldiario.es, la profesora animó a sus alumnos a no "quedarse sólo con lo malo" del fascismo, sino ponderar también las "cosas positivas" que nos reportó la dictadura de Franco tras el golpe de Estado. Según detalla el citado medio tras contar con el testimonio de algunos familiares, la docente llegó a asegurar que de no ser por el régimen no dispondríamos de Seguridad Social o educación pública.

Público ha tratado de ponerse en contacto con los responsables del centro pero no han querido hacer declaraciones sobre este asunto. Por el momento, un grupo de padres y madres han denunciado lo sucedido y la Dirección Provincial de Educación, a través de un comunicado, circunscribe lo sucedido al "discurrir normal" de una lección en la que se enseñaba la mencionada etapa de la historia reciente de nuestro país.