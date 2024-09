Promover la inclusión de personas con discapacidad: una meta para Banco Santander

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay 1.300 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 15% de la población mundial. Un colectivo que ve todavía como la igualdad de oportunidades en el acceso, por ejemplo, a los estudios o el mercado laboral, no está plenamente garantizado. Si nos fijamos en España, según el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social durante 2023, solo el 35% de las personas con discapacidad en edad laboral se encuentran activas en el mercado de empleo. Una cifra que sigue estando 42,7 puntos por debajo de la tasa de actividad de la población sin discapacidad.



Además de ser necesaria para la participación efectiva y real de las personas con discapacidad, la diversidad de perfiles en cualquier sociedad, organización o colectivo no solo enriquece su valor, sino que también fomenta un entorno más innovador y dinámico. Una sociedad que ofrece espacio y oportunidades para todos es la única capaz de avanzar de manera significativa. De ahí que, la ayuda de instituciones públicas y privadas se revele fundamental para que las personas con discapacidad puedan acceder a estudios superiores, en igualdad de oportunidades, abriendo puertas a oportunidades laborales y personales que de otro modo podrían no ser inclusivas con sus necesidades.



Consciente de ello, Banco Santander lleva apoyando durante años a este colectivo a través de Fundación Universia, la cual centra su actividad en la mejora de la empleabilidad, desde una perspectiva de diversidad y equidad, comprometida con el progreso de las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión, en el camino hacia su desarrollo educativo y la alta empleabilidad. Desde su creación ha invertido más de 15 millones de euros y ha concedido más de 3.400 becas a estudiantes con discapacidad.



Este año, la Fundación pone en marcha la XIX edición de su programa Becas Fundación Universia para estudiantes universitarios con discapacidad matriculados en el próximo curso 2024-2025 en formaciones de grado, máster, formación profesional de grado medio y superior, cursos de especialización universitarios o títulos propios y doctorado. Una convocatoria que permanecerá abierta hasta el 7 de octubre.



Además de su programa de becas, Fundación Universia ofrece también una serie de cursos como el de SAP, especializado en finanzas y ventas o el de Cyberskills de formación en ciberseguridad; ambos 100% online y dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, con más dificultades de inserción laboral.



Más allá de este programa de becas y cursos, la Fundación continúa acompañando a los estudiantes a través del apoyo a la empleabilidad con iniciativas de mentoring, coaching, prácticas profesionales y empleo. Con este proyecto, Fundación Universia colabora en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para mejorar la calidad de vida de las personas.



Banco Santander con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento

Banco Santander mantiene un firme compromiso desde hace más de 27 años con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento con una inversión de más de 2.300 millones de euros, el apoyo a más de 1,5 millones de personas y empresas, y acuerdos de colaboración con más de 1.200 universidades e instituciones académicas en 26 países.



Este compromiso ha sido reconocido internacionalmente por la revista Fortune, que incluyó a Banco Santander en su última lista 'Change the World 2023', que destaca a las empresas que contribuyen de manera significativa a resolver desafíos sociales. Este compromiso refleja la convicción de la entidad de que la educación es una herramienta poderosa para promover un crecimiento sostenible, la diversidad y la igualdad de oportunidades en la sociedad actual.