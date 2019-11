Un centenar de jóvenes, convocados por la organización Frente de Estudiantes, han intentado boicotear este lunes una charla sobre la prostitución en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

El grupo de estudiantes ha forzado la entrada al edificio, custodiado por vigilantes de seguridad, quedándose a las puertas del aula donde se celebraba el debate, momento en el que han decidido abandonar el edificio voluntariamente tras discutir acaloradamente con docentes del centro universitario.

El Frente de Estudiantes anunció la semana pasada su intención de "boicotear" la celebración de la mesa redonda Prostitución y trabajo sexual. Debate desde los derechos humanos, programada este mediodía y en la que han intervenido Ruth M. Mestre, profesora de Filosofía del Derecho de la Universitat de Valencia y experta en teoría feminista del derecho, y la abogada laboralista Celia Pereira.

A la hora que comenzaba la mesa redonda, los estudiantes se han concentrado a las puertas del edificio Luis Vives de la universidad en su campus de la localidad madrileña de Getafe, donde vigilantes de seguridad restringían el acceso. Con silbatos, cacerolas y megáfonos, los jóvenes concentrados han gritado consignas como "Fuera proxenetas de la universidad".

Sobre la una de la tarde, los estudiantes han decidido forzar la puerta que impedía su entrada al edificio y han enfilado corriendo las escaleras para dirigirse al aula que acogía la charla, que forma parte de un seminario de teoría crítica que lleva 17 años celebrándose en esta universidad madrileña.

El pasado octubre, veinte universidades (entre ellas, la UC3M) comenzaron un ciclo de debates sobre prostitución de forma coordinada en protesta por la cancelación de un debate sobre trabajo sexual en la Universidade da Coruña, que calificaron como "censura". Las jornadas se extenderán hasta mediados del año que viene.





Ante las puertas del aula, los jóvenes se han topado con vigilantes y docentes, con las que han discutido acaloradamente durante unos minutos. "¡Yo era feminista antes de que tu nacieras!", le ha espetado una profesora a una de las chicas que pretendía boicotear la charla, mientras otra docente intentaba convencerlas de que el debate "no era favorable a la regulación" de la prostitución.

"¡La abolición no entra en discusión!", han gritado los manifestantes, que también han coreado la palabra "vergüenza" antes de anunciar su retirada. Según la portavoz del Frente de Estudiantes Eva Madariaga, que se ha dirigido a su compañeros con un megáfono, la universidad había llamado a la Policía y debían abandonar el edificio para seguir protestando y haciendo "ruido" en el exterior.

Tras la desbandada, una de las profesoras que había intentado persuadir a algunas manifestantes lamentaba la protesta: "Es una pena, están desinformados". Dentro, la charla coordinada por la profesora de Filosofía de la Carlos III Silvina Ribotta, a la que asistían también varias decenas de estudiantes, en su mayoría mujeres, intentaba continuar estoicamente a pesar de la algarada.

"Estoy encantada de poder debatir aquí con las vías civilizadas que tenemos, y es una pena que estemos donde estamos", ha dicho al comienzo de su intervención la jurista y profesora de Filosofía del Derecho Ruth M. Mestre.

Cuando Mestre ha terminado su turno, una vez recuperada la calma, la coordinadora del debate Silvina Ribotta ha asegurado ante los asistentes que nunca se había encontrado con una situación similar en la universidad.

"Ha sido un poco intenso. En 17 años no hemos tenido tanta gente interesada en que no habláramos de algo, y no estoy acostumbrada", ha dicho la profesora de Filosofía. "Estas situaciones de violencia no son gratuitas y no ayuda a la causa en absoluto", ha añadido.

Ribotta también ha calificado de "consignas vacías" los lemas que han entonado los jóvenes que han intentado boicotear la charla. "Ninguna apoya lo de metralleta para el proxeneta porque vivimos en un Estado de Derecho, y lo que queremos son leyes", ha sentenciado.

Esta profesora también ha revelado que los organizadores del acto habían pedido a los vigilantes de seguirdad "que no utilizaran la fuerza" para "no violentar la situación", y ha tenido palabras de gratuitud para los asistentes.

"Agradecemos de corazón haber aguantado las presiones y lamentamos no haber transmitido el deseo de diálogo a la gente", ha dicho Ribotta manifestando su respeto a la libertad de expresión de los manifestantes contrarios al debate.

La protesta contra la charla sobre prostitución ha dificultado otra protesta prevista en la universidad madrileña este lunes. Los estudiantes de la asociación cultural Carlos Marx pretendían colocar lazos verdes en la entrada de una charla que consideraban contraria al aborto, pero los tenían guardados en el edificio Luis Vives, y no han podido acceder a por ellos.