"Proteger el agua es invertir en salud pública": colectivos se concentran este sábado en el 'Abrazo al agua'

Este sábado, 12 de agosto, se celebra a las 12.00 horas el tercer aniversario del 'Abrazo al agua', una concentración para protestar contra la transformación que sufre el Mar Menor, entre otros emplazamientos naturales. "Nos estamos quedando sin él", señalan este viernes, en una convocatoria donde han presentado un manifiesto varias asociaciones, Espacio Común 15M. Asimismo, indican que el problema no sólo reside en dicho lugar, sino también en Daimiel (Ciudad Real), Doñana (Huelva) o la Albufera (País Valencià).



El Retiro, la Casa de Campo o el río Manzanares, todos ellos ubicados en Madrid, eran candidatos a presenciar la principal cadena humana de 'Abrazo del agua'. Finalmente, la fuente de Neptuno ha sido el lugar elegido, aunque se celebrará también en otras 80 ubicaciones. "Lo hemos escogido por lo que simboliza, siendo el dios romano del mar y porque el carro de Neptuno está tirado por hipocampos", subraya Nuria Velázquez, de Alianza Mar Menor.



Estos animales, también conocidos como caballitos de mar, se encuentran amenazados. Velázquez critica que, por primera vez, se han censado cero caballitos de mar en el citado espacio natural. Sin embargo, espera que aún quede algún ejemplar de estos animales en el Mar Menor.

Negacionismo climático

Los colectivos instan a que se forme un Gobierno de forma urgente y que no sea negacionista con la crisis climática. "Hagan un Gobierno ya, que restaure el patrimonio cultural", recoge un manifiesto leído por las asociaciones. "Si no se hace nada en estos cuatro años y aumentan las amenazas, muchas de estas joyas no sobreviven. El momento es ahora. Proteger el agua es invertir en salud pública", agregan.

Cartel de la convocatoria de la cadena humana 'Abrazo al agua', previsto para este sábado, 12 de agosto, en Madrid. — Cedida

Asimismo, insisten en que no dan ningún espacio natural por perdido y en la necesidad de paralizar la tala masiva de árboles, como el arboricidio para la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid.

Centenares de árboles, talados

Lola Méndez, de la plataforma Yo Defiendo Este Árbol, denuncia que para el proyecto de extensión de la línea 11 de Metro de la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, se pretendían talar 1.027 árboles. "Hemos conseguido que se redujeran a 676, aunque preferimos que el número baje a cero", afirma Méndez.

Por su parte, Lourdes Lucía, desde Parques Sí Chamberí, critica que vive "en el barrio con menos árboles de Madrid". "En Chamberí hemos conseguido muchos logros en los 17 años de lucha que llevamos", añade.

No sólo en Occidente

La coordinadora de Madrid Solidaria con Palestina, María Victoria Cabo Bernal, sostiene que no sólo se debe poner el foco en Occidente, dado que la emergencia climática es un problema a nivel global.

"El pueblo palestino lo pasa mal por una colonización, también con el agua. El mar de Gaza está muy contaminado. El 90% de los grifos reciben agua contaminada", mantiene Cabo. Asimismo, apostilla que el agua está restringida a tres horas al día: "Reciben agua contaminada, no apta para beber, comer o lavarse los dientes".

Cabo asegura que las Naciones Unidas recomiendan que las personas consuman entre 50 y 100 litros de agua al día, entre consumo e higiene: "En Palestina, a veces no llega a 20. Hay un apartheid. Algunos tienen 300 litros y pueden disfrutar de este agua". "El 40% de las personas pagan por el agua y está restringida por Israel, la potencia colonizadora", sentencia.