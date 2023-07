Cómo proteger el pelo en verano

A lo largo del verano la cantidad de radiación solar aumenta. La exposición al sol se vuelve una preocupación y las ventas de los protectores solares se disparan. Sin embargo, en esta época del año no solo hay que proteger el cuerpo, sino también el pelo.



En 2004 la revista Journal of Cosmetic Science (JCS) publicó el estudio Impairment of hair mechanical properties by sun exposure and bleaching treatments donde se demostró que la exposición al sol debilita el cabello.

El Dr. David Sacedo, dermatólogo experto en tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), explica a Público las claves para tener un pelo sano este verano.

Deshidratación y pérdida de color

Sacedo asegura que la exposición solar solo puede provocar daños estéticos en el pelo. "El cabello se deshidrata y cuando un tallo piloso tiene poros abiertos, se rompe", explica.

"Los protectores protegen la cutícula y la sellan evitando que el pelo se deshidrate, fracture y pierda color"

Según el experto, las dos agresiones principales que sufre el pelo cuando toma contacto con el sol son la deshidratación y la pérdida de color. "Los protectores protegen la cutícula y la sellan evitando que el pelo se deshidrate, fracture y pierda color", aclara.



El experto advierte que la combinación más perjudicial para el cabello es entrar y salir del agua. "Cuando estamos en la playa, mojamos el pelo con agua salada, después salimos y nos da el sol. Esto hace que el cabello se deteriore considerablemente. Lo mismo que ocurre con las mechas californianas", cuenta.

¿Cómo utilizar el protector solar capilar?

En el mercado hay protectores en forma de mascarillas, sérums o aceites. El especialista explica que la manera de utilizar estos productos es de medios a puntas y con el pelo seco o húmedo. "Lo ideal es utilizarlo días antes de ir a la playa y mantener una rutina todo el verano. Dependiendo de la persona es necesario incrementar el uso de los productos", señala.

La revista académica Scientific Reports publicó un artículo en febrero de este año donde se demuestra que la combinación sol y tinte también es perjudicial para el cabello. El doctor Sacedo contrasta esta información y advierte de los riesgos que puede sufrir este tipo de pelo ante la exposición al sol.

Además, el dermatólogo manifiesta que los protectores solares son productos grasos y pueden dejar algún residuo. "Es importante que el lavado del cabello aumente en frecuencia en verano, 2 o 3 días por semana y, también, la frecuencia de exfoliación del cuero del cabello", dice.

Una de las preocupaciones de los consumidores son los componentes de los productos cosméticos. El especialista asegura que lo ideal sería utilizar aceites hidratantes de origen vegetal, por ejemplo, los derivados del aceite de coco. "Para reparar el pelo son buenos los hidrolizados de queratina que se pueden encontrar en cosméticos", cuenta.