Protesta en Galicia por la crisis de los pellets: "Quien hace política es la Xunta. Nosotros defendemos el mar"

Colectivos de mariscadoras y pescadores junto a representantes de las plataformas de defensa de las rías gallegas y de las organizaciones de voluntarios que se han coordinado en las últimas semanas para limpiar las playas gallegas de pellets, anunciaron este miércoles en Carril (Pontevedra) la convocatoria de una manifestación el próximo domingo 21 de enero en Santiago, en protesta por la gestión de la crisis del vertido del Tocanao.

La marcha llevará el lema En defensa do noso mar –En defensa de nuestro mar– y los portavoces de esos colectivos han subrayado su independencia de cualquier posicionamiento o intencionalidad política, partidaria o electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero.

"Quien hace política es la Xunta. Nosotros defendemos el mar", dijo en rueda de prensa el biólogo y portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, quien explicó la necesidad de una respuesta social inmediata ante la inacción y descoordinación de las autoridades y el hecho de que sigan llegando pellets a las costas gallegas.

Además, Rubido recordó que las asociaciones de profesionales y las organizaciones ecologistas ya se habían planteado una manifestación más o menos por las mismas fechas antes de que se conociera la fecha de las elecciones y de que ocurriera el vertido de pellets.

Representantes de los colectivos mariscadores, pescadoras, ecologistas y voluntarios, ayer en Carril (Pontevedra). — J. O. / Público

"Quien decidió adelantar las elecciones fue [Alfonso] Rueda", explicó Rubido, quien indicó que la manifestación se ha convocado además antes del inicio oficial de la campaña de las autonómicas –el viernes dos de febrero– para evitar cualquier colisión legal con la normativa que regula las campañas electorales.

Críticas a la Xunta y al Gobierno central

Rubido consideró "un fracaso" de los protocolos de protección y alarma de los que tanto la Xunta como la Administración General del Estado dicen disponer para combatir las consecuencias de una catástrofe marítima. "Ambas dicen disponer de sistemas de oceanografía operacional que hubieran permitido" monitorizar la situación del vertido y prever su llegada a las playas desde que el Toconao arrojó al mar los contenedores con pellets, subrayó.

La portavoz de las mariscadoras de Carril, María Porto, recordó que su colectivo y el de todas las profesionales de Galicia lleva años denunciando el deterioro de las rías y de los ecosistemas que sustentan el modo de vida de miles de familias, y que la reclamación de una respuesta inmediata de la Xunta a sus demandas no tiene color político.

"No podemos evitar que cada uno haga lo que quiera, pero pedimos expresamente que el día de la manifestación no haya banderas" de partidos políticos, indicó.

Roxelio Queiruga, pescador y portavoz de la Plataforma en Defensa do Mar (Plademar) Muros-Noia sustentó la misma tesis. "Soy hijo, nieto y bisnieto de marineros, y estoy aquí porque me preocupa el mar", sostuvo. "Nosotros no hablamos de elecciones, hablamos de pellets", añadió.

Queiruga alertó de la inconveniencia de relacionar el vertido con la alimentación –la Xunta ha llegado a decir que los pellets son inocuos y que incluso pueden utilizarse en el sector alimentario–. "No se los puede vincular con la comida, son un producto industrial, seamos sensatos", pidió.

El pescador explicó que los pellets no afectarán a las especies que captura y comercializa la flota gallega: "La inmensa mayoría del pescado vive y se alimenta en los fondos marinos, mientras que los pellets flotan".

Voluntarios indignados

Los afectados aseguraron que la manifestación pretende también canalizar la indignación de los voluntarios que llevan semanas limpiando las playas sin que la Xunta ni el Gobierno les haya proporcionado ayuda ni protección, y de la sociedad gallega en general que se ha visto reflejada en su actitud.

"Claro que esto no es la marea negra del Prestige, pero el modus operandi de la gestión de la crisis está siendo el mismo", añadió Xaquín Rubido. "Y lo que no se puede hacer de nuevo es minimizar el impacto de este vertido por motivos electorales. Nos da igual a quién vote cada uno, esto nos afecta a todos", concluyó.