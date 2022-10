¡Rápido y definitivo! Descubre cómo solucionar la disfunción eréctil sin medicamentos

¿Tienes problemas de erección? Entonces, ¿A qué esperas para poder solucionar la disfunción eréctil de una manera definitiva y sin necesidad de tomar medicación? Aunque te parezca lo contrario sí que es algo totalmente seguro y que debes probar para convencerte. Porque un problema como este puede aparecer cuando menos lo esperamos y por culpa de causas muy diferentes.

Así que lo que importa es ponernos en manos de expertos y darle solución cuanto antes. Ya que de este modo, siendo rápidos, podemos dejar atrás la disfunción eréctil y volver a tener una vida sexual completa. No eres el único, por eso vamos a ayudarte explicándote todo a continuación. ¿Quieres cambiar tu vida?



Tratamiento de bomba de vacío para solucionar la disfunción eréctil

Una de las maneras rápidas y definitivas para olvidarte de la disfunción eréctil es apostar por el tratamiento de bomba de vacío. Antes de hablarte un poco más sobre ella, te diremos qué debes acudir siempre a una de las mejores clínicas de salud sexual como es The Test. Porque tiene un amplio equipo médico en el que te encontrarás con especialistas como los urólogos, andrólogos y psicólogos entre otros. Todos ellos llevan más de 20 años de experiencia y podrán estudiar tu caso para brindarte la mejor de las soluciones. De ahí que una de ellas pueda ser la bomba de vacío.



¿En qué consiste? Se trata de un método no invasivo que está formado por una especie de tubo transparente. Lleva una abertura para que se introduzca el pene, una vez dentro, se produce el efecto de vacío. Esto hace que la sangre pueda fluir con más intensidad, consiguiendo así una erección de forma más rápida. Claro que para mantenerla, el cilindro cuenta con unos anillos de goma que se colocan en la base del pene y esto hará que la sangre siga fluyendo como hemos mencionado. Una vez que la relación sexual haya terminado, el anillo se retira. Este proceso tiene un alto porcentaje de satisfacción en los pacientes que lo han usado y es que, se trata de algo eficaz, rápido y que no tiene efectos secundarios. Además tiene un coste más bajo que otros tratamientos para la disfunción sexual.



Tratamiento de ondas de choque

Se trata de la aplicación de ondas acústicas de alta energía con la finalidad de estimular la formación de nuevos vasos capilares. Tal y como hemos mencionado en el tratamiento anterior, al incrementar los vasos sanguíneos se mejora las erecciones. Sobre todo cuando estas son de origen vascular.



Hay que decir que en The Test se utiliza una aplicación de ondas de manera más dosificada y con total precisión en su energía lo que hace que sea una terapia con ondas de choque única en el mercado. Usan un sistema mucho más avanzado y esto tendrá grandes beneficios como resultado final. Además, no sentirás nada de dolor y eso siempre es algo a tener en cuenta, quizás un leve cosquilleo. El especialista será el que se encargue de valorar tu caso y decidir si es este el mejor tratamiento para ti.

Terapia de baja testosterona

Como bien sabrás, la testosterona es una hormona sumamente importante para un buen funcionamiento de los órganos sexuales masculinos, de hecho es en los testículos donde se produce con la finalidad de la producción de espermatozoides, entre otras. Pero es cierto que con el paso de los años esta hormona va a descender. Eso sí, siempre serán los especialistas quienes tienen que valorar tanto si es así como si esta terapia será perfecta para ti. Porque ya sabes que hablamos de un equipo multidisciplinar especializado en salud sexual masculina y con más de 20 años de experiencia. Por lo que siempre están dispuestos a brindarte la mejor de las soluciones a través de los estudios previos y personalizados de tu caso.



¿En qué consiste realmente? En la suplementación de la hormona masculina, una terapia de reemplazo. Para que de este modo pueda producir más testosterona y por consiguiente, olvidarse de la disfunción eréctil. Se puede administrar de varias maneras: a través de inyecciones, de parches, intranasal, etc. El médico aconsejará una u otra manera según las necesidades de cada paciente.



Terapia intracavernosa

Es cierto que en este tipo de terapia para solucionar la disfunción eréctil hablamos de medicamentos, pero no se trata de una medicación oral. Por eso, también lo queremos incluir en esta selección de tratamientos. Cuando hablamos de la terapia intracavernosa hacemos referencia a una inyección mediante una aguja muy fina que podrás administrar tú mismo. Pero será tu médico quien te explique detenidamente cómo y cuándo hacerlo. Gracias a este tratamiento se consigue relajar el tejido muscular lo que facilita el riego sanguíneo y como consecuencia de ello, una erección.



Cada paciente necesitará de una dosis concreta, según su caso. Por lo que esa dosis sí conseguirá que tengas una erección que puede durar entre 30 y 60 minutos. No es frecuente que duren más de una hora, pero si es así, entonces debes consultarlo con tu médico, simplemente para que te ajuste la dosis siguiente. Aunque estés todavía pensando en la aguja, te diremos que se trata de una terapia sencilla, rápida y sobre todo, eficaz. Por lo que todos los miedos quedarán atrás cuando veas los resultados.



Los tratamientos psicológicos

No podemos olvidar que, además de los tratamientos anteriormente citados, debemos buscar el origen de nuestra disfunción eréctil (pueden ir desde el complejo al rechazo, dolor, a las inseguridades y mucho más). Para ello, en las Clínicas The Test tendrás toda la ayuda posible gracias a los psicólogos especializados. Este tipo de tratamiento se puede realizar de manera paralela con otros y conseguirá que el resultado no se haga esperar. Porque cuando tenemos un buen equilibrio entre el cuerpo y la mente, entonces conseguiremos llevar a cabo todo lo que nos propongamos. Como siempre recordamos, cada caso necesita de un estudio previo para garantizar esos buenos resultados. ¿A qué esperas para ponerte en buenas manos y solucionar tu problema?