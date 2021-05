Rectificación solicitada por el Centro de Ayuda Cristiano

En relación con el artículo titulado Las sectas religiosas desde dentro: así se aprovechan de la debilidad y la pandemia para captar adeptos, publicado el pasado 1 de mayo de 2021 en Público, el Centro de Ayuda Cristiano, al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, ha manifestado a este diario que:

La Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, también conocida por el eslogan ‘Centro de Ayuda Cristiano’, es una entidad religiosa que predica la fe cristiana evangélica. La única función que realiza es la divulgación de la palabra de Dios y dar orientación espiritual a sus miembros. No tiene en modo alguno la consideración de secta, no tiene adeptos, y no se aprovecha de situación de debilidad de persona alguna. Emplea todos los donativos de sus fieles en sufragar los gastos de la iglesia y realizar obra social.