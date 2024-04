La Red de Colegios Profesionales de Periodistas reclama un Consejo General para combatir la desinformación

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas considera necesario crear un Consejo General para regular el sector y evitar la desinformación. La organización advierte que los bulos son un grave problema y recuerda la reciente crítica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto.

"Llevamos tiempo viendo cómo pseudoperiodistas publican informaciones no contrastadas y con intereses políticos que, además, en ocasiones, hacen referencia a cuestiones personales o familiares de cargos públicos, alejadas de su desempeño profesional", señalan desde la red.

La organización también critica el intrusismo de estos "pseudoperiodistas" y señala que la regulación del sector debe venir por parte de "la propia profesión" y no mediante "los distintos gobiernos". Para ello, reclaman herramientas como el Consejo General de Colegios de Periodistas, "que tiene que ser creado mediante ley en el Congreso de los Diputados".

Los trabajadores del sector son quienes deben regularlo, según la Red de Colegios Profesionales de Periodistas

Sin embargo, los profesionales lamentan una falta de apoyo "por parte del poder legislativo para poder hacer frente a una situación que nos afecta a todos". Además, piden no confundir la libertad de expresión con el derecho a la información. "No están reñidos, pero no debemos confundirlos", explican.

La red considera que el periodismo es "un servicio esencial para la democracia", pero que a menudo "la ciudadanía necesita herramientas para poder distinguir la información" de las opiniones y publicaciones que no tienen nada que ver con el ejercicio periodístico profesional.

Entre otras propuestas, también se encuentran un registro de profesionales colegiados, un índice de medios digitales o la inclusión en la educación reglada de una asignatura de alfabetización mediática.

En este sentido, los miembros de la organización insisten en que un Consejo General facilitaría estas medidas "que son cruciales para el correcto desarrollo de la profesión". La red también destaca la necesidad de "control y regulación del reparto de la publicidad institucional, con transparencia y criterios técnicos", así como de un estatuto del periodista.