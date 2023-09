Relleno de mentón con ácido hialurónico, ¿cuánto dura y cuál es su precio?

Muchas personas subestiman la apariencia de su mentón. Pues, ignoran que esta parte del rostro puede armonizar o quitar atractivo a los rasgos faciales. El relleno de mentón con ácido hialurónico puede transformar la apariencia del rostro en su totalidad. Al aumentar esta zona, se consiguen rasgos más equilibrados. También se puede combatir los signos del envejecimiento, como la flacidez y la falta de volumen.



El efecto del ácido hialurónico sobre esta zona del rostro puede ayudar a redefinir el perfil de una persona. También es capaz de aportar expresividad de una manera bastante natural. Esta es una de las mejores ventajas que nos puede ofrecer este tratamiento. Los resultados, aunque perceptibles, no apuntan a una intervención invasiva o poco natural, sino todo lo contrario. El relleno de mentón es ideal para cualquier tipo de paciente.

¿Qué es el relleno de mentón con ácido hialurónico?

El relleno de mentón con ácido hialurónico hace parte de la extensa lista de tratamientos. Que nos ofrece la medicina estética. Su finalidad es levantar y prescindir del mentón retraído. Un procedimiento que permite volver a disfrutar de simetría con resultados naturales.



Después de la cirugía estética de mentón, la persona podrá colocarse de perfil y lucir un ángulo mucho más atractivo. Esta área consigue verse más proyectada. Ya que, se busca dar con la mayor armonía facial posible, aunque respetando las características propias de la persona.



La cantidad de ácido hialurónico a inyectar va a depender de cada caso. Pero, en general, solo se requiere de una sola sesión. Otra ventaja que nos ofrece el relleno de mentón con ácido hialurónico es que se trata de un polisacárido. El cual, nuestro propio cuerpo puede generar. Por lo que es totalmente biocompatible y no es sinónimo de efectos adversos significativos.



Mooemclinic es una de las clínicas con mayor reputación para realizarte un relleno de mentón con ácido hialurónico con total confianza. Se te indicarán las pautas previas a la intervención durante tu consulta de evaluación. El procedimiento no suele extenderse demasiado, y tampoco requiere de anestesia local en todos los casos. Más que dolor, el paciente quizás sienta una pequeña incomodidad. Sin embargo, los resultados serán favorables y bastante naturales.



¿Cuánto cuesta un aumento de mentón con esta técnica?

Se trata de una única sesión, en la mayoría de los casos. Así que, el precio también se reduce a eso. Es posible que varíe, pero suele rondar los 360 euros.



Es cierto que puede variar, según sean las necesidades del paciente y la clínica donde se atienda. Sin embargo, el precio nunca debe ser un criterio de elección tan dominante. Lo importante es que puedas ser atendido por un profesional capacitado. Que cumpla con todos los requisitos para que te puedas sentir confiado de realizarte este tratamiento con ellos.

¿Cuánto dura el efecto del ácido hialurónico en el mentón?

Aunque los resultados son buenos, no pueden permanecer durante mucho tiempo. El organismo es capaz de reabsorber esta sustancia progresivamente. Por esta razón, los efectos del ácido hialurónico en el mentón tienen una duración de 6 a 12 meses. Esto, por supuesto, también va a depender del paciente. Al tratarse de una técnica que cambia el rostro, es recomendable redistribuirlo en cuanto los efectos empiecen a desaparecer.

¿Cómo se realiza el relleno de mentón con ácido hialurónico?

Para poder aplicar este tratamiento estético, la piel deberá estar completamente sana. Deben asegurarse de que cumplas con todos los requisitos previos. Ya que, esto asegurará los resultados posteriores. La técnica de relleno de mentón con ácido hialurónico consiste en la aplicación de esta sustancia a través de inyecciones. Las mismas van modificando la forma del mentón hasta que se consiga un resultado armonioso.



Es posible aplicar anestesia tópica durante el procedimiento, pero no es ni siquiera necesario en la mayoría de casos. Las inyecciones pueden causar ciertas molestias, pero no van a desencadenar un gran dolor. La cantidad de ácido hialurónico a aplicar dependerá de cada paciente. Para los especialistas la prioridad debe ser el paciente y sus necesidades. Este tratamiento se efectúa en una sola sesión, y los resultados, además de naturales, serán inmediatos.

Beneficios de este tratamiento

Hay ciertos beneficios en aplicarse este tratamiento de relleno de mentón con ácido hialurónico. A continuación, te mencionamos algunos de ellos:



· Perfil más atractivo y simétrico.

· Rasgos más equilibrados.

· Al hacer que el mentón aumente, la nariz luce más pequeña.

· Eliminación de la flacidez facial.

· Apariencia más atractiva, tanto en los hombres como en las mujeres.

· Mentón mucho más pronunciado y definido.

· Se corrigen ciertas imperfecciones o rasgos asimétricos.

· Mandíbula definida, delimitada.

· Aspecto más juvenil.

· Elimina la apariencia de una papada prominente.

Dudas frecuentes acerca del aumento de mentón

Aunque se trata de un procedimiento estético sencillo, hay cierto desconocimiento acerca de él. Vamos a resolver algunas de las dudas más frecuentes acerca del relleno de mentón con ácido hialurónico.



¿Cuánto dura una sesión de este tratamiento?

Además de brindarnos un resultado natural y estético, también es una alternativa bastante rápida. En no más de 15 a 30 minutos, la persona ya ha recibido el tratamiento con ácido hialurónico. Al ser inyectado, no requiere si no, en algunos casos, anestesia tópica.



¿Cuáles son sus cuidados postoperatorios?

En algunos casos, es normal percibir la aparición de hematomas. De ser así, el paciente debe evitar exponerse al sol hasta que estos desaparezcan de la piel. Además, es necesario el uso constante de protector solar durante la recuperación. Se recomienda usar crema Arni-K para acelerar el proceso de desaparición del hematoma.



También existen otras recomendaciones posteriores al relleno de mentón con ácido hialurónico:



· Evitar manipular la zona durante las primeras 72 horas.

· No usar maquillaje en las primeras 24 horas.

· En caso de sentir dolor o molestias, se deben ingerir los analgésicos indicados por el especialista.

· No se recomienda la realización de actividades físicas. Así como tampoco es aconsejable el ir a piscinas, baños de vapor o saunas las primeras 24 horas.



¿Cuándo se notan los resultados?

No solo es un procedimiento sencillo, también es bastante rápido y nos ofrece resultados inmediatos. Una vez realizado el tratamiento, la persona puede percibir los resultados de la intervención. Es posible notar cierta hinchazón, pero esta mejora con el pasar de las horas. En caso de que persista, se debe notificar al especialista.



¿Tiene efectos adversos?

Este procedimiento no representa ninguna amenaza para el organismo. Así que, no presenta efectos adversos. Por el contrario, brinda resultados naturales.