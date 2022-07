El riesgo de la estigmatización del colectivo LGTBI en torno a la viruela del mono

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha declarado este sábado la emergencia internacional a causa del brote de viruela del mono. En su alocución ante los medios, entre otras cuestiones, ha explicado que, "de momento, se trata de un brote que se concentra entre hombres que mantienen relaciones homosexuales, en especial con compañeros múltiples".

Si bien luego ha matizado recordando que "el estigma y la discriminación son tan peligrosos como cualquier virus", lo cierto es que sus palabras ponen en la picota a todo un colectivo. El hecho de que algunos pacientes hombres en los que se ha confirmado la enfermedad hayan notificado que habían mantenido relaciones sexuales con otros hombres parece bastarle a muchos para proceder al señalamiento.

Sin embargo, no hay una causalidad en esta sucesión de hechos. Tal y como recordamos el pasado mayo, no hay una relación directa entre ambas cuestiones. Es más, el propio Ministerio de Sanidad, en declaraciones a Público, aseguró que la viruela del mono "no es una enfermedad de transmisión sexual". Una aclaración que, por cierto, ha reiterado el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

Las instituciones se han afanado en romper cualquier parentesco entre la enfermedad y la orientación sexual para evitar cuanto antes que se establezcan relaciones como con el VIH, que se llegó a considerar una enfermedad de homosexuales, cuando cualquier persona puede contagiarse.



El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) repudiaba el pasado mes de mayo las informaciones y comentarios "estereotipados" sobre la propagación de la viruela del mono que han contribuido a reforzar un estigma homófobo y racista contra la comunidad LGTBI y los ciudadanos de países africanos.



ONUSIDA indicaba, en un comunicado publicado este domingo que, "una parte significativa de los casos se han identificado entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, con algunos casos identificados a través de clínicas de salud sexual".

Sin embargo, el programa de la ONU recordaba que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la evidencia disponible sugiere que quienes corren mayor riesgo son aquellos que han tenido contacto físico cercano con alguien con viruela del simio, y ese riesgo no se limita a los hombres que tienen sexo con hombres".

"Las lecciones de la respuesta al sida muestran que el estigma y la culpa dirigidos a ciertos grupos de personas pueden socavar rápidamente la respuesta al brote", lamentaba el programa en el comunicado.

"El estigma y la culpa socavan la confianza y la capacidad de responder eficazmente durante brotes como este", explicaba su director ejecutivo adjunto en funciones, Matthew Kavanagh. "Agradecemos a la comunidad LGBTI por haber liderado el camino para crear conciencia, y reiteramos que esta enfermedad puede afectar a cualquiera".

"Este brote destaca la necesidad urgente de que los líderes fortalezcan la prevención de pandemias a través, en parte, de la creación de una red comunitaria más sólida y una infraestructura de Derechos Humanos para apoyar respuestas eficaces y no estigmatizantes a los brotes", señalaba Kavanagh.