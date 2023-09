La rotura de una tubería por las obras del Metro de Madrid inunda las Urgencias de La Paz y obliga a trasladar a 200 pacientes

La rotura de una tubería de suministro de agua del Canal de Isabel II en las inmediaciones del hospital universitario La Paz ha provocado una inundación en el servicio de Urgencias del centro que ha obligado a evacuar a unos doscientos pacientes.

Según informaron fuentes de los trabajadores, entre las 14.30 y las 15.00 horas de este jueves una de las máquinas que trabajan en las obras de adaptación de los accesos del metro que desarrolla la empresa Sacyr rompió una de las conducciones de agua provocando la inundación de las Urgencias y de los sótanos del hospital, donde se ubican otros departamentos como Consultas y Radioterapia, que han tenido que suspender sus servicios y aplazar las citas.

"Ha habido momentos de verdadero caos porque no se sabía dónde estaban algunos pacientes", ha indicado Marisol Castro, de CCOO Sanidad, quien añade que la actividad asistencial "se ha resentido" y que la situación "obsoleta" de algunas infraestructuras del hospital ha "agravado la situación". La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha indicado a Efe que las Urgencias se están atendiendo "en espacios aledaños dispuestos a tal efecto".

Público ha intentado contactar con Metro de Madrid, pero no ha logrado obtener la versión de la empresa. En cuanto a la dirección del hospital, fuentes de su departamento de Comunicación indicaron al cierre de este artículo que no tenían "de momento" información que transmitir y se remitieron a la Consejería de Transportes, que hasta ahora no se ha pronunciado.

Sala de espera inundada en las Urgencias de La Paz, a primera hora de la tarde de este jueves. — M.G.

Los trabajadores han asegurado a Público que resulta necesario que la Comunidad de Madrid informe a la población para que los pacientes no acudan a Urgencias de La Paz en la medida de los posible y opten por otros hospitales, para no contribuir así al colapso del servicio.

Según María Jesús Durán, técnica en cuidados auxiliares de enfermería y delegada de CCOO, e Ismael de la Torre, delegado de prevención por ese mismo sindicato, los usuarios han sido trasladados a otras zonas del centro, como el gimnasio aledaño utilizado para rehabilitación y fisioterapia, y algunos están siendo derivados al hospital Ramón y Cajal. A los que estaban pendientes de alta o de tratamiento se les ha pedido que volvieran a sus domicilios.

Al parecer, la salida de agua fue controlada una hora después de la avería, y bomberos, miembros de protección civil, así como los trabajadores del centro, trabajaban ahora en el desagüe de las instalaciones y en el traslado de mobiliario y material para ponerlo a resguardo de la inundación.