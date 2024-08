Sanidad estudia este lunes ajustar medidas frente al mpox con la UE y el martes con las comunidades

El Ministerio de Sanidad valora este lunes, 19 de agosto, actualizar las medidas frente al mpox, conocido como viruela del mono, declarado por segunda vez emergencia sanitaria internacional por parte de la OMS tras su expansión por varios países africanos. La reunión se produce un día antes de debatirlo de nuevo con los técnicos de las comunidades en la ponencia de alertas.

Sanidad reunirá a su equipo técnico, conformado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Centro Nacional de Microbiología (CNM) y la División de VIH y Vacunas, previsiblemente por la tarde, una vez acabe el encuentro del Comité de Emergencia Sanitaria de la UE que se convocó ante la declaración de emergencia global.

"La probabilidad de transmisión en Europa es baja si se diagnostica rápidamente"

Esta reunión se producirá en un marco en el que "la probabilidad de una transmisión sostenida en Europa es muy baja, siempre y cuando los casos importados sean diagnosticados de forma rápida y se implementen medidas de control", tal y como apuntó el viernes el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Aunque el organismo ve "muy probable" que haya más casos importados de mpox como el que ha notificado Suecia, resaltó que los datos preliminares que llegan de África "no muestran una mayor gravedad clínica en los casos confirmados".

Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, deslizó este sábado en su cuenta de X que su departamento estudia modificar la estrategia de vacunación e implementar medidas para las personas que viajen a los países de riesgo.

En España aún no se ha detectado ningún caso de esta variante, y aunque el Ministerio de Sanidad no descarta que ya esté presente en nuestro país, ha destacado que los positivos más recientes no han cambiado ni en gravedad ni en sintomatología a los que se vienen haciendo desde abril de 2022, cuando estalló el brote con otra variante, el clado II, que es la que ha estado circulando en Europa. De hecho, García recordó que España ha pasado de 7.500 a 264 casos anuales "gracias a la vigilancia y la vacunación".

Tal y como informó a EFE el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, los esfuerzos del Ministerio están centrados ahora en detectar si el virus empieza a comportarse de una manera diferente, cosa que por ahora no ha ocurrido. Tras la reunión de su grupo técnico, el Ministerio ha convocado el martes a los equipos de las comunidades para debatir en la ponencia de alertas la actualización o puesta en marcha, en su caso, de nuevas medidas.

Desde Sanidad insisten en la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen y que aquellos que solo se han puesto una dosis –la mitad de los más de 40.000 que lo han hecho– completen la pauta, para lo que, garantizó Gullón, España dispone de una reserva suficiente que, de ser necesario, podría incluso aumentarse.

Por todo ello, el máximo responsable de Salud Pública hizo un llamamiento a la calma porque "no estamos ante nada tremendamente nuevo, esto es un mpox que lleva circulando en España desde el año 2022" y nuestro país dispone de los medios para vigilarlo y controlarlo.