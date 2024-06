Sanidad responde a Marcos Llorente: "La radiación solar es un causante directo del melanoma"

"La radiación solar es un causante directo del melanoma", ha respondido este jueves el Ministerio de Sanidad a través de su cuenta de X (antiguo Twitter) al mensaje que transmitió el futbolista Marcos Llorente a través de Instagram. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol eres el rey de los ignorantes", contestó el jugador a un usuario por la red social.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también ha respondido: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive" ("qué momentos para estar vivo", traducido al español).

El Ministerio replicó las palabras de Padilla en su cuenta de X apelando a "la mejor protección (solar) posible y la exposición solar recomendada". El pasado 16 de junio, Llorente publicó en Instagram varias fotos detallando su rutina de vacaciones, entre la que incluía las horas en las que había tomado el sol sin protección solar ni gafas.

No existe el callo solar saludable

La Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) ha advertido de que no hay "callo solar saludable". La tendencia a tomar el sol de forma progresiva sin protección, con la idea de que la piel genere resistencia a los rayos es "jugar con fuego" al incrementar las posibilidades de padecer cáncer.

La dermatóloga del Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica de la misma academia, Inés Escandell, subraya que la exposición al sol sin protección con la convicción de que la piel se acostumbra a él solo entraña riesgos para la salud. La experta incide en que el callo es la defensa de la piel al daño generado en las células. "Quemarse ya es un daño a largo plazo que incrementa el riesgo de cáncer de piel", informa.

"Uno de los cánceres que más operamos a diario en consulta es el que tienen las personas que se han expuesto mucho (al sol). Es decir, personas que tienen callo solar: los agricultores, los obreros, gente que ha estado expuesta toda su vida", concluye.