La Caixa aporta seis millones de euros para luchar contra el cáncer en Vall d’Hebron

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) asegura que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres en España sufrirá un cáncer a lo largo de su vida. Una preocupante circunstancia que tiende a agravarse, puesto que se prevé que en el año 2040, la incidencia del cáncer aumente hasta un 60%.



Los datos no son halagüeños y por ello La Caixa va a destinar, desde este año y hasta 2023, un total de 6 millones de euros al Vall d’Hebron Instituto de Oncología de Barcelona con la firme intención de intensificar la lucha contra el cáncer.



Se trata de una aportación que no podría haber encontrado mejor destino, puesto que está destinada a la investigación pionera de nuevos tratamientos personalizados contra el cáncer, al desarrollo de nuevos fármacos y al impulso de ensayos clínicos en el marco de la Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer (UITM) La Caixa.



Desde que hace diez años se pusiera en marcha la UITM – La Caixa no ha parado de cosechar éxitos: 302 pacientes han sido incluidos en ensayos clínicos y la Agencia Americana del Medicamento (FDA) ha aprobado el uso de 30 fármacos desarrollados en esta unidad.

De izquierda a derecha: Àngel Font, director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Andrés de Kelety, director gerente del Vall d’Hebron Instituto de Oncología; Alejandro Piris, doctor y director de gestión científica del Vall d’Hebron Instituto de Oncología; Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Josep Tabernero, doctor y director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología, y Antonio Vila, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, y Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), se han encargado de firmar la alianza para promover la lucha contra el cáncer a través del programa de investigación oncológica VHIO – La Caixa.



“Proyectos de este calado reafirman nuestro compromiso con la lucha contra las enfermedades más graves y, por extensión, con la sociedad”, asegura Isidro Fainé, que igualmente incide en que “la UITM – La Caixa ha llevado a cabo una tarea encomiable en la última década y se ha convertido en un centro pionero en Europa”.



Este apoyo al Vall d’Hebron Instituto de Oncología para intensificar la lucha contra el cáncer es una nueva apuesta de La Caixa por combatir la enfermedad bajo el convencimiento de que en la unidad “sus logros tendrán una repercusión directa en muchos enfermos oncológicos y, por lo tanto, en la lucha contra el cáncer”, ha resumido Isidro Fainé.