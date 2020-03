La Fundación La Caixa e IrsiCaixa impulsan Coronavirus Community Lab, el primer proyecto de ciencia ciudadana para mejorar la salud integral

Nos encontramos ante la mayor crisis sanitaria del siglo, una situación que no tiene precedentes, y la Fundación La Caixa e IrsiCaixa no pueden permanecer ajenas. Por ello, ambas ponen en marcha el Coronavirus Community Lab, la primera iniciativa participativa que invita a la población a presentar proyectos de ciencia ciudadana con un claro objetivo: mejorar la gestión de la crisis del coronavirus en la comunidad a escala urbana.



El proyecto abrirá un repositorio con todas las iniciativas recibidas para darles visibilidad y difusión, al tiempo que fomenta sinergias y crea una red de soluciones al alcance de todos.



Este programa pretende dar respuesta igualmente a problemas que puedan surgir para distintos colectivos, como por ejemplo a jóvenes afectados emocionalmente por la situación o con dificultades para continuar las actividades educativas debido a que tienen un limitado acceso a las TIC.



De hecho, la medida está dirigida especialmente a alumnos y docentes de 2º ciclo de la ESO y Bachillerato, pero también a adultos y familias.



A través de esta propuesta, la Fundación La Caixa se suma a la iniciativa Creating for Humanity, una llamada a la acción para la juventud enfocada a generar ideas, crear soluciones y consolidar startups para afrontar de manera conjunta los grandes retos que depara el COVID-19.

Si tienes ya una idea para mejorar la crisis del coronavirus, queremos conocerla

Para hacerle frente a la expansión del coronavirus, todos debemos seguir una serie de medidas que afectan a nuestro día a día: confinamiento en casa, cierre de comercios, escuelas... Pero, ¿cómo podemos diseñar soluciones de impacto? Si tienes ya una idea para mejorar esta crisis, queremos conocerla. Participa y comparte tu acción.



Hay dos modalidades para participar. Inscribete, envíanos un vídeo y recibe acompañamiento personalizado.



Te unirás así al Coronavirus Community Lab, elaborando un proyecto de ciencia ciudadana para diseñar soluciones de acción comunitaria. Crearemos con todas las propuestas un repositorio que agrupará todas esas iniciativas y les daremos maxima visibilidad y difusión para fomentar sinergias.

Si ya estás implementando alguna acción para mejorar la gestión de la crisis del coronavirus, compártela con nosotros:



- Graba un vídeo explicando tu acción.

- El formato del vídeo deberá ser en horizontal.

- El vídeo puede durar un máximo de dos minutos.



Elabora tu proyecto de ciencia ciudadana y compártelo. Moviliza a tu comunidad (clase, familia, barrio, vecinos, asociación...) y codiseña soluciones de impacto basadas en la evidencia:



- Infórmate y empodérate.

- Analiza la complejidad para tomar decisiones más efectivas.

- Identifica la problemática en la que quieres contribuir.

- Codiseña un Plan de Acción.

Descárgate aquí los materiales creados en colaboración con el Living Lab de Salud de IrsiCaixa. Te ayudarán a realizar tu proyecto de ciencia ciudadana con contenidos pedagógicos sobre el coronavirus, propuestas de investigación ciudadana y acción comunitaria.

Doble premio

Las mejores iniciativas de ciencia ciudadana obtendrán un doble premio:



- Una formación online a cargo de MIT.

- Un kit de herramientas TIC para compartir con tu comunidad.



Si tienes dudas sobre cómo presentar tu proyecto, escríbenos a cocolab@educaixa.com o llámanos al 610469650. Nos encontrarás de lunes a jueves de 8 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Los viernes de 8 a 15 horas.



¡Entre todos vamos a plantarle cara al coronavirus!