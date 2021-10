Simón advierte que hay que seguir "con mucho cuidado" la variante Delta Plus aunque "no tiene mucho espacio"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado este lunes que hay que "seguir con mucho cuidado" la variante Delta Plus. En España ya hay algunos casos aunque "por no ahora no está ocupando espacio". "Veremos qué pasa en las próximas semanas", ha añadido el epidemiólogo en declaraciones a la prensa antes de participar en una reunión con la consejera de Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, para abordar las novedades del Plan de Emergencias de la comunidad autónoma.

Simón ha recordado que esta variante "se conoce hace tiempo" y que el "problema" es que el incremento de casos ha ido asociado a la relajación de medidas contra la covid-19, muchas de ellas en el Reino Unido, donde hay "una gran movilidad global". En las declaraciones recogidas por Europa Press, ha matizado que "el punto clave" es que si las medidas actuales y la vacunación son suficientes "para controlarla o no".

En esa línea, el epidemiólogo también ha destacado que hay que seguir impulsando la vacunación para alcanzar unos niveles en los que sea muy difícil que se produzcan grandes brotes.

Sobre la desescalada: "No podemos ir demasiado deprisa"

Simón también ha abogado por abordar "todos juntos" el uso de las mascarillas en exteriores, independientemente de la distancia interpersonal, al tiempo que ha reiterado su llamamiento a la prudencia en la desescalada porque "no podemos ir demasiado deprisa". Sin embargo, no ha entrado en valoraciones concretas sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de relajar el uso de la mascarillas en los recreos escolares o en los espacios de trabajo.

"El planteamiento del uso de mascarilla en exteriores independientemente de la distancia tiene que discutirse y ponerse sobre la mesa, pero no creo que sea bueno que no lo hagamos todos juntos", ha afirmado.

En esa línea, el epidemiólogo ha planteado que "se pueden ir relajando las medidas" pero que "hay que ir paso a paso".