"Take my voice": una campaña internacional para dar voz a aquellos que no la tienen

Sus voces se quiebran, se apagan. Según Naciones Unidas en estos 76 días de hostilidades han muerto más de 20.000 personas, en su mayoría civiles-mujeres y menores, y han resultado heridas más de 50.000 en el Territorio Palestino ocupado, especialmente en Gaza, y en Israel.



No hay lugar seguro en Gaza. El conflicto ha obligado a millones de personas a huir del norte al sur, donde tienen que vivir bajo las bombas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad y apenas hay alimentos y agua potable. No hay palabras que describan tal devastación.



Bajo el título "Take my voice", la Federación Internacional ActionAid y la aclamada agencia de publicidad Sra. Rushmore, lanzamos un mensaje con el propósito de sumar voces para que el alto al fuego en Gaza sea una realidad. A través de este video, difundido internacionalmente, hacemos un llamamiento para pasar a la acción, para dar voz a quiénes no la tienen y para pedir el fin de una guerra que se ha cobrado más vidas infantiles que todos los conflictos mundiales de este año.



"Necesitamos sumar todas las voces y hacernos oír muy alto para detener esta masacre. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para sentar a las partes a la mesa y acabar con décadas de ocupación y sufrimiento". Cristina Muñoz, directora de ActionAid España.



Un alto el fuego permanente es imperativo para asegurar la supervivencia de 2,2 millones de personas.



Ana García Rico, realizadora y guionista del spot, se sumó enseguida a este proyecto. "Me di cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos. No nos podemos quedar callados, lo que está sucediendo en Gaza nos debería avergonzar como seres humanos".



"No sabemos la suerte que tenemos de tener voz y poder ser escuchados. Aunque parezca que no podemos hacer nada, tenemos muchísimo más poder del que pensamos, desde nuestra posición privilegiada. El bombardeo en Gaza tiene que acabar. He ido personalmente a todas las manifestaciones y me ha marcado mucho oír como tantas voces se quedaban roncas, muchas de ellas Palestinas. Voces rotas, desoladoras y llenas de rabia y dolor"



A pesar de que la pausa de 7 días de finales de noviembre proporcionó cierto alivio a la población, no fue suficiente, no nos permitió atender adecuadamente las inmensas necesidades de una población que se encuentra desamparada y ante una situación humanitaria de dimensiones catastróficas. Necesitamos un alto el fuego permanente.



Necesitamos un #AltoElFuegoAhora. Suma tu voz compartiendo en redes, manifestándote, haciendo una donación, hablando de ello. Alza tu voz por aquellos que la han perdido. Alza tu voz para que ninguna más se apague.