Thimbo Samb y Álvaro Hernández presentan 'Los Cayucos de Kayar': "En mi pueblo esas barcas son para pescar, no para invadir"

Thimbo Samb es actor y ha participado en muchas series españolas como Autodefensa o Servir y Proteger. Es de Senegal y llegó a España hace 19 años en patera. Álvaro Hernández es director de cine y guionista y ha escrito un libro llamado Migrantes que habla sobre la frontera entre México y Estado Unidos.

¿Cómo os conocisteis y cómo surge la idea de hacer este documental?

Á: Surge cuando estábamos preproduciendo otro corto de ficción. Nosotros estábamos buscando a un actor y hablamos con Esteban Crespo y él nos recomendó a Thimbo. Lo que pasa es que al final ese corto no salió, pero se forjó entre nosotros una bonita amistad. Aunque en la distancia, porque Thimbo vivía en España y yo en México.

T: Yo descubrí que él era escritor y pensé en que era una buena persona a través de la que podría contar mi historia. Empezamos a trabajar en este proyecto, pero todo a través de Zoom, telemáticamente. Yo me fui a Senegal y él llego allí un día, se presentó en el aeropuerto, sin conocerme en persona, y decidimos empezar a grabar.



¿Cómo fue grabar en Senegal? ¿Tenéis alguna anécdota que queráis compartir?

Á: Para mi fue un shock cultural, yo nunca había estado en África. Al principio no encontraba hoteles ni ningún lugar donde hospedarme, entonces hablé con Thimbo y él me dijo: "Tú te vienes a mi casa". Y la verdad es que fue una gozada, porque me permitió ganar cercanía con los Samb, la familia de Thimbo. Si yo hubiese pasado las noches en otro sitio, hubiese sido distinto.

T: Un día estábamos grabando con el dron y cuando nos dimos cuenta habíamos dejado las cámaras en el sitio anterior en el que estábamos grabando. Cuando volvimos a buscarlas, había algunas personas que nos las habían guardado. Nadie se las había llevado. Esto es un ejemplo para aquella personas que piensan que las cosas son diferentes allí.



Álvaro Hernández y Thimbo Samb en el plató de Público. — Jaime Morato

El corto comienza diciendo "esta es la historia de un meme"... ¿A qué meme os referís y porqué habéis decidido empezar así?

T: Es un meme que puso un diputado de Vox que decía algo así como que estos cayucos vienen a invadirnos. En mi pueblo todos los cayucos que tenemos son para la pesca, entonces hay que dejar muy claro que no somos invasores.

Á: Los más grandes son los que se usan como pateras pero la inmensa mayoría son los cayucos del día a día. A mi me pareció una manera muy potente de empezar el corto y pasarle esa factura a cierto sector que piensa de esa manera. Pero luego en el resto del corto tratamos de tender un puente, de generar un diálogo.

Thimbo Samb, actor senegalés. — Jaime Morato

Thimbo, tú en Kayar eras pescador, pero ya estando allí te gustaba la interpretación y ahora eres actor, ¿cómo ha sido este proceso, notas que ha habido un cambio en cómo la gente te percibía cuando llegaste a España a como te trata ahora?

T: Por supuesto que sí, yo era un chaval que cuando caminaba detrás de alguien, la gente se daba la vuelta, me veía y salía corriendo. Hoy en día soy el "puto amo", como me dicen (se ríe). Me siento muy querido en este país pero también tengo muy claro que he trabajado mucho para llegar hasta aquí.

Thimbo: "Yo no tengo problema en contar mi historia, pero sí tengo un problema cuando no cuentan con nosotros para contar nuestras propias historias"

¿Cómo se puede contar una historia de migración sin ser paternalista?

T: Como la hemos contado nosotros, en una pareja es fundamental la comunicación. Hemos llegado a hacer este proyecto porque nos hemos podido comunicar muchísimo. Yo no tengo problema en contar mi historia, pero sí tengo un problema cuando no cuentan con nosotros para contar nuestras propias historias, es muy importante que lo hagan y nos consulten.



¿Crees que en España se da cabida a que los migrantes contéis vuestras propias historias?

T: Esta historia no es sólo mi historia. Es la historia de mi pueblo, de mi gente y de todas las personas migrantes que vemos en las calles de Madrid. De todas las personas que tienen una madre, una hermano, un hijo... Este documental cuenta su historia y también la de las personas que se quedaron en el mar y que no pudieron llegar a España. Este corto cuenta su historia, la historia de Álvaro, tu historia. La historia de todas las personas que salen de un pueblo y van a una ciudad.



Thimbo: "Cuando estoy aquí me dicen 'negro vete a tu país'. Senegal es mi país pero España también es mi país"

¿Cómo es vivir con un pie puesto en España y otro en Senegal?

T: Para mí es una riqueza, yo aprendo mucho mientras estoy aquí, sin olvidar lo que es Senegal. Ahora tengo dos educaciones, la española y la senegalesa. Y yo me quedo con esto, nunca me siento en un limbo. Aunque es cierto que cuando voy allí me llaman blanco y cuando estoy aquí me dicen "negro vete a tu país". Senegal es mi país pero España también es mi país.

Á: Pese a estas fricciones, lo bonito de ser migrante es desechar lo malo y acoger lo bueno. Te vas puliendo como persona y también revisitas ciertas nociones que nunca habías puesto en tela de juicio porque las dabas por hecho. Te das cuenta de que las cosas funcionan de otra manera y descubres ciertas coincidencias culturales que yo creo que son muy enriquecedoras porque yo creo que siempre hay un terreno común.

Álvaro Hernández, director de cine. — Jaime Morato

