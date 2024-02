Toño Abad (UGT) pide al Gobierno que apruebe a tiempo la norma contra la discriminación laboral LGTBI+

La igualdad de derechos es todavía una quimera. Queda mucho por conquistar para el colectivo LGTBI. Prueba de ello es que el 55% de las personas trans y no binarias han sido rechazadas directa o indirectamente en entrevistas de trabajo en España.

Pero no sólo es eso. Hay mucho más. ¿Sabían que cuatro de cada diez personas lesbianas, gais o bisexuales vuelven al armario en el trabajo y evitan gestos, expresiones o actitudes que revelen su orientación sexual? El mundo laboral es especialmente cruel con este colectivo.

Es por ello que Toño Abad, responsable del Área LGTBI de UGT, recalca la importancia de establecer medidas normativas que erradiquen estos comportamientos que atentan contra los Derechos Humanos en las empresas. Lo hace ante Ana Pardo de Vera, directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Público, en una entrevista que se emite este domingo.

"Necesitamos que no se despida a personas que denuncian situaciones de discriminación", denuncia Abad durante la conversación. Una situación que podría remitir de aprobarse la norma antidiscriminación para las empresas que ha ultimado el propio Toño y que, tal y como nos avanza el sindicalista, el Gobierno tiene un mes para aprobar y es más que probable que no cumpla con los plazos, por lo que no duda en apremiar al Ejecutivo.



Asimismo, Abad detalla durante la conversación con Pardo de Vera las demoledoras conclusiones de la segunda edición del riguroso estudio Hacia centros de trabajo inclusivos, que aborda el problema de la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral en España en 2023.