Tres meses sin respuesta del médico especialista en Catalunya

Conseguir una visita con el especialista siempre ha implicado tiempo de espera. Primero, es necesaria la visita con el médico de cabecera, por lo que un 35% de catalanes deben esperar entre 10 días y un mes. Y después, que este haga la derivación y el especialista del hospital programe la visita quizá, al cabo de uno, tres o seis meses. Pero ahora, a esto, se le ha añadido una nueva circunstancia: que el médico de cabecera te derive no garantiza que el especialista te programe una visita. "Te llamaremos para darte hora", es la frase más repetida, pero las semanas y los meses pasan mientras el paciente espera agendar visita con el oftalmólogo, el otorrino o el neurólogo. Y la llamada no llega.



Metges de Catalunya denuncia que las listas de espera no se ajustan a la realidad

La sanidad pública está en pie de guerra y su saturación toma muchas formas. Las agendas infinitas de los médicos de atención primaria es una de ellas, y otra es la dilatación de los tiempos de espera para el especialista. De hecho, los pacientes en lista de espera para una visita al especialista se han incrementado más de un 13% si se comparan datos de enero de 2022 y diciembre de 2022, según datos de Salut facilitados a la ACN.

También han aumentado en un 8% los pacientes que se encuentran pendientes de una prueba diagnóstica. Eso sí, en algunos casos, los tiempos de espera se reducen, como por ejemplo para las mamografías, colonoscopias o cirugías cardíacas.

A pesar de estos datos, Metges de Catalunya sostiene que el cambio en el cálculo de las listas de espera maquilla la realidad y deja a una serie de pacientes "en tierra de nadie" que no están computados. "Antes cuando derivabas un paciente al especialista sabías que le vería, que te daría una respuesta. Ahora no. Pueden pasar uno, dos o tres meses, y que entonces el especialista considere que todavía no tiene que verlo", explica a Público Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya.

En ese tiempo, el especialista decide si acepta la petición, la rechaza o pide más pruebas. "Estas respuestas, las pueden dar al día siguiente o tres meses después", insiste Lleonart. Estos pacientes que ya han sido visitados por el médico de familia, pero a quienes el especialista finalmente no acaba programando, son los que no están computados en las listas de espera, para mantenerlas "aceptables".

En declaraciones a Público, Salut explica que "el número de devoluciones de derivaciones está disminuyendo progresivamente" tras la pandemia. Las fuentes también aclaran que sí es posible saber si una derivación está pendiente de ser programada, pero no han confirmado cuántas lo están actualmente ni si disponen de esos datos.

Más pruebas, más incertidumbre

Algunos médicos de primaria sostienen que los especialistas "no cogen" a los pacientes que los derivan. Una realidad de la que Lleonart afirma que "tienen constancia", pero que matiza explicando que, la mayoría de las veces, lo que ocurre es que el especialista requiere más pruebas antes de visitar al paciente en cuestión. Es decir, lo acabará visitando, pero en un plazo mucho más largo de tiempo y que no se puede prever inicialmente.

El cálculo de cuándo será la visita se ha vuelto imprevisible

Todo ello está generando "un volumen no despreciable de incertidumbre" tanto a pacientes como a médicos de primaria, que además ven cómo esto hace que crezcan las visitas a su consulta. Una vez que el especialista reclama más pruebas, son ellos quienes tienen que volver a ver al paciente y pedirlas. "Un sistema que ya estaba colapsado lo hemos acabado de matar", critica Lleonart.

Coincidiendo con la pandemia, el sistema se digitalizó y esto permite nuevas funciones, como la consulta telemática con el médico de cabecera. Pero también ha modificado los circuitos internos de comunicación entre profesionales, por ejemplo entre el médico de primaria y el especialista. "Se creía que la mayor digitalización del sistema redundaría en un beneficio, pero es tan complejo, que los profesionales tienen la sensación de que lejos de mejorar les está empeorando el día a día", señala Lleonart.

Más allá de la saturación de las agendas, también influye en esta situación el hecho de que ahora a los médicos se los evalúa en función del tiempo de resolución de los casos que les llegan. "Si tú ves al paciente, pides pruebas y esperas que se las hagan, resuelves el caso en seis u ocho meses. Si hasta que no tienes las pruebas, no inicias el proceso, tardas menos en resolver el caso", constata el sindicalista. Se trata de un cálculo de eficiencia y productividad que acaba impactando en la consulta de primaria: "Hacemos que el paciente vaya y venga cinco veces, si conviene".

Falta de profesionales e inversión

El origen de todo esto es la falta de profesionales y recursos. Son dos de las principales reivindicaciones de los médicos, que denuncian que no se están cubriendo las jubilaciones porque no hay profesionales dispuestos a aceptar las condiciones laborales que se ofrecen. "La sensación es de agotamiento, de una situación que cada vez va a peor", apunta Lleonart.

No se están cubriendo las jubilaciones

Uno de los principales puntos del acuerdo firmado entre médicos y Salut para desconvocar la huelga fue, precisamente, la "racionalización" de las agendas en unas medidas que deberían empezar a funcionar en los próximos dos a seis meses. El conseller de Salut, Manel Balcells, explicó que en las reuniones se había pactado implementar un nuevo sistema -sin concretar- que entre otros supondrá una "desburocratización" del trabajo del facultativo.

Por todo ello se ha puesto en marcha una mesa de trabajo permanente para mejorar el sistema sanitario, que se reunirá por primera vez la próxima semana, formada por Salut, SalutCat, el Consell del Col·legi de Metges y Metges de Catalunya.