Los servicios técnicos y jurídicos de la Universidad de Alicante (UA) estudian la manera de revertir su decisión de borrar de su buscador de internet el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, el secretario judicial que intervino en el proceso militar contra Miguel Hernández. Según el rector de la entidad académica alicantina, Manuel Palomar, la resolución final llegará en "los próximos días".

Palomar ha respondido a los medios de comunicación al finalizar la reunión del consejo de gobierno de la UA, donde este asunto ha ocupado buena parte de las deliberaciones. El rector ha asegurado que en este asunto entran en colisión el derecho a la información y la ley de protección de datos, por lo que se está buscando "la ponderación" entre ambos supuestos jurídicos.

La UA estimó el pasado viernes la petición de que se suprimiera el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, que aparecía en diversos artículos firmados por el profesor de la UA Juan Antonio Ríos Carratalá y publicados en internet, a instancias del hijo de Baena. Lo hicieron, según ha explicado Palomar, "porque el plazo máximo para tomar una decisión acababa el lunes" pasado.

El campus alicantino aceptó validar esta solicitud y "garantizar la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado", según aparece en la resolución, aunque adoptó la medida de forma "cautelar" ya que, al mismo tiempo, consideraba la licitud de la investigación científica y el interés de la publicación difundida.

El rector sostiene que su universidad no ha "borrado información" ni ha limitado el acceso a los datos de Baena

El rector sostiene que su universidad no ha "censurado" ni "borrado información" ni ha limitado el acceso en internet a los datos de Baena. Tal como ha aclarado, lo que han hecho es eliminar este dato de la "indexación y catalogación" en el buscador interno de la entidad académica, el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA).

Palomar ha incidido en que lo que se está estudiando ahora es la manera de que "los metadatos" de una investigación, es decir, todo aquello que puede aparecer en el catálogo de su buscador, "forme parte de la obra" realizada por cualquiera de sus profesionales. De esta forma, "no estarían sujetos a la Ley de Protección de Datos" o al llamado derecho al olvido.

Hasta que no concluya el estudio jurídico y técnico de la comisión, Palomar ha advertido de que no se podrá incluir el nombre de Baena de nuevo en el RUA. Para ello, han avanzado fuentes de la UA, "Ríos tendrá que presentar un recurso de alzada" en el que indique que "no está de acuerdo con la resolución preliminar" y, con los argumentos del estudio en la mano, "el rector resolverá".

Las mismas fuentes han aseverado que, en el consejo de gobierno celebrado este miércoles, los representantes de la facultad de Filosofía y Letras, que "son los principales afectados" por esta medida, presentarán una propuesta formal para que los metadatos formen parte de cualquier trabajo científico. De llegar a ponerse en funcionamiento, sería el "primer paso" en este sentido dado por una universidad española, han indicado.