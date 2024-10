La Universidad del País Vasco destituye al profesor denunciado por mensajes machistas, racistas y ultras

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha decidido iniciar el procedimiento de remoción del profesor sustituto en la sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho, contra el que vienen protestando alumnos por sus opiniones "homófobas, machistas y de ultraderecha".

La UPV/EHU ha tomado esta decisión tras enviar a la Fiscalía los mensajes de redes sociales del profesor sustituto de Derecho para determinar si sus opiniones, que, a juicio de la universidad, son "claramente incompatibles con los principios y valores de la universidad pública vasca", constituyen un delito.

Además, esta decisión se adopta después de decidir también apartar de la docencia a este profesor hasta la finalización del procedimiento abierto por la UPV/EHU en el marco del Protocolo contra las Violencias de Género de la Universidad.

En un comunicado, la UPV/EHU ha señalado que, "tras un análisis jurídico, y tras la adopción de la medida cautelar ya descrita", la Universidad ha decidido iniciar "el procedimiento de remoción de esta persona de la plaza de profesor sustituto que ahora ocupa, procedimiento previsto en la reglamentación interna".

El profesor apartado, al tener conocimiento del procedimiento abierto por la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU, ha dejado varios mensajes en las redes sociales en los que destacaba que es él "el que se larga".

"Me acaban de decir los de Igualdad de la UPV que la culpa es mía y no la víctima. Pues con su pan se lo coman. No tengo yo otra cosa que hacer que leerme ahora un protocolo", ha escrito en una entrada.

"No me merecerían ni me llegarían a la suela de los zapatos.... Soy yo el que se larga"

"Yo sigo queriendo ir a dar clases. Si puedo, perfecto, y si no me dejan pues hasta aquí hemos llegado, hombre. No me merecerían ni me llegarían a la suela de los zapatos.... Soy yo el que se larga", ha añadido. Desde el pasado viernes este profesor sustituto ha reiterado que no se retracta de nada de lo que ha dicho en las redes.

El profesor tuvo que salir escoltado

Los hechos que han llevado a la UPV/EHU a tomar esta medida sucedieron la pasada semana en la sección Bizkaia de la Facultad de Derecho, cuando la puerta y las paredes del despacho de un profesor fueron cubiertas de pintura roja, así como de insultos.

Según ha precisado la universidad, al día siguiente, en torno a las 11.15 horas, el profesor acudió a dar su clase, que se iniciaba a las 11.30 horas y, tras entrar en el aula, un grupo de jóvenes obstaculizó el inicio de la clase, impidiendo el acceso al alumnado y, más tarde, la salida del profesor.

La UPV/EHU ha señalado que, durante dos horas, y en compañía de personal de la universidad que acudió en su ayuda, fue retenido, contra su voluntad, "entre gritos y amenazas". Poco después de las 13.15 horas, el profesor salió del aula, custodiado por agentes de seguridad.

La UPV/EHU califica los comentarios del profesor como "claramente incompatibles con los principios y valores" de la universidad

Ha añadido que, tras ser contratado como profesor sustituto hasta mediados del mes de diciembre, la Universidad tuvo noticia, a través de una queja del estudiantado, de que esta persona había vertido en redes sociales valoraciones y comentarios "claramente incompatibles con los principios y valores de la universidad pública vasca".

Este pasado lunes, cientos de alumnos se volvieron a concentrar en el campus de Leioa (Bizkaia) tras una pancarta con el texto 'Faxismo borrokatu' (Combatir el fascismo), para mostrar su rechazo a este docente al que acusan de publicar en sus redes sociales opiniones "homófobas, machistas y de ultraderecha".

A la vista de esta situación, la Universidad del País Vasco condenó rotundamente los actos de coacción y de amenaza el día que se produjeron y, del mismo modo, condenó los comentarios vertidos en las redes por este profesor, por ser "radicalmente contrarios a los valores de esta institución académica".

Mensajes machistas, racistas y franquistas

Algunos de los mensajes que publicaba tanto en X como en otras redes sociales eran, por ejemplo: "¿Tengo que responder a la pregunta de si prefiero un Gobierno de Franco o este Gobierno con su amnistía?". Tampoco ocultaba su machismo y su antiabortismo en proclamas como "Mujeres partidarias del aborto que excluís al padre y menospreciáis la vida, hijas de puta. ¿Ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o vaso, vais a ver lo que es bueno. Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, marranas".

También escribía mensajes con contenido homófobo: "Qué pintas de bujarras tienen muchos del PP vasco. ¿Está de moda hacerse el maricón para ganar votos o qué? Que no cuenten conmigo porque los hundo. Antes que hacerme mariquita prefiero morir. Ya he tirado su papeleta a un bote de aceite".