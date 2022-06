Universidades y carreras mejor valoradas en España

Las pruebas de acceso para la universidad (la EBAU) arrancan este mes de junio, fechas en las que muchos jóvenes españoles se examinan para poder acceder a la carrera universitaria de su preferencia. Es un momento crítico en sus vidas, ya que tienen que elegir qué y dónde estudiar, y aunque siempre hay tiempo de rectificar, determinará el camino de la mayoría. Para arrojar un poco de luz a toda esta incertidumbre, estas son las universidades carreras mejor valoradas.

Las mejores universidades de España

El prestigio que dan los rankings no tiene por qué significar que la enseñanza sea de mejor calidad. A menudo, es todo un juego entre empresas y universidades que colaboran para vender fama y presunta excelencia. Sin embargo, haber estudiado en un centro con reputación puede abrir más puertas. Según QS, estas son las diez más valoradas:

¿Qué carrera estudiar?

"Estudia lo que te gusta y no trabajarás nunca", suelen decir. Algo que puede tener un significado literal si te gustan materias poco mercantilizables. No obstante, cada vez se demandan más los grupos interdisciplinares, de modo que no es raro ver a un ingeniero y un filósofo bajo los mandos de un mismo empleador. Pero para los más convencionales, estos son los grados con más salidas en España:

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que más salidas no significan mejores condiciones laborales. El bienestar y satisfacción de las personas siempre debe primar sobre las decisiones que tomaron con 18 años.