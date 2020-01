La Asamblea de Madrid ha cancelado este lunes una actuación de la activista contra la violencia machista Pamela Palenciano, que iba a realizarse el próximo miércoles en una sala de dicha institución. La actividad se enmarcaba dentro de unas jornadas organizadas por Unidad Podemos en la Asamblea de Madrid contra la violencia de género y a la que había invitado a a esta activista señalada por Vox y muy conocida por su monólogo "no sólo duelen los golpes", que realiza en teatros y espacios educativos para concienciar sobre la violencia de género.

​Según fuentes de Unidas Podemos, la actividad se había solicitado en tiempo y forma el pasado día 23 de enero y contaba el visto favorable. Tal como afirman a Público fuentes de la formación morada se había solicitado la sala, se había pasado la lista de participantes, las necesidades de sillas... por los canales institucionales habituales y contaba con todos los permisos. Sin embargo, este lunes, la presidencia de la institución, que ostenta el grupo Ciudadanos, comunicó su suspensión.

​Poco después de que esta actividad fuera anunciada a los medios de comunicación, afirma la diputada de Madrid Isa Serra, "nos llamaron del equipo de presidencia que ostenta Ciudadanos, y nos comunicaron que suspendían el evento porque en la Asamblea no se pueden hacer monólogos". Esta política critica que el modo de transmitir las ideas no puedes ser una excusa para prohibir un acto, porque entonces "no se podrían hacer lecturas de poesía o música". Serra recuerda, además, que hace sólo una semana hubo una cantante en un acto contra el holocausto que fue acordado por varias formaciones.

Serra recuerda que la actuación de Palenciano sólo consiste en ella sentada con una silla haciendo un monólogo, no en una representación teatral más compleja y apunta a que la censura no tiene que ver con el formato del evento, sino con su contenido.

Serra afirmó a Público que incluso ofrecieron presidencia redefinir el formato y el contenido del evento, pero que no hubo ningún tipo de negociación posible. "No quisieron discutir ni tocar nada. Entendemos que se trata de un veto a una persona para hablar sobre violencia machista". Esta política critica que sea Ciudadanos quien de la cara en cuestiones como esta, en lugar de que sea directamente Vox quien se manifieste.

Por su parte, fuentes de la asamblea de Madrid afirmaron a Europa Press que el motivo de la suspensión se debe a cuestiones "absolutamente técnicas", puesto que desconocían el contenido del monólogo. Dichas fuentes afirman que dichos espacios no están capacitados para ser usados para fines teatrales.

"Gracias a quien me censura: esto nos hará más fuertes"

Poco después de conocer la noticia del veto a su actuación, Pamela Palenciano ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter. En él afirma que debido a la cesura no será posible presentar en la Asamblea de Madrid a algunos partidos de la ultraderecha, que es "lo que están censurando con el famoso Pin Parental ese". Así, afirma esta activista "este miércoles no podremos disfrutar de este monólogo dentro de la Asamblea. Lo haremos en otro espacio".

"Estamos ahí, revueltas y enojadas porque esta censura no es sólo a mí, sino a todos los que tratan de buscar un mundo donde los derechos de las mujeres y los derechos humanos estén encima de la mesa", afirma. La activista acaba enviando un saludo "muy grande para todos los que me han vetado" porque, afirma que seguramente no se han dado cuenta que esto nos va a hacer mucho más fuertes".

Una actuación en la calle

Fuentes de Unidas Podemos afirman que la suspensión es una censura exigida por Vox y ejecutada por Ciudadanos. Desde la formación morada han anunciado que Pamela Palenciano realizará su monólogo a las puertas de la Asamblea este miércoles a las 11 horas.

Pamela Palenciano es una activista ampliamente reconocida por su labor de prevención de la violencia machista. En su monólogo narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo, que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. A lo largo del último año, los ataques contra Palenciano han ido en aumento, tanto en las redes sociales como en los propios centros educativos, llegando incluso a declarar recientemente en una entrevista que alguna vez se planteó dejar de hacer el monólogo. Éste aborda temas como el mito del amor romántico, los celos, el control y la posesión, la violencia psicológica, sexual y física o la propia agresividad como consecuencia de vivir con un maltratador, así como la recuperación y el establecimiento de otro modelo de amor a través de su propia experiencia.