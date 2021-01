Madrid se enfrenta a otro día de caos tras el temporal Filomena. Las Urgencias de grandes hospitales ya están saturadas por fracturas y se teme que la situación empeore. Varios centros están prácticamente inaccesibles por la acumulación de nieve en sus puertas o por la existencia de placas de hielo en las puertas. La falta de limpieza y los problemas con la calefacción en varios centros de salud complican aún más las largas jornadas de los trabajadores. Además, la Comunidad de Madrid ha organizado la asistencia de forma que se prioriza la atención telefónica pero en varios centros y hospitales los teléfonos no funcionan. Los sanitarios se autoorganizan para llegar como pueden a sus centros de trabajo y atender o cancelar citas con sus teléfonos personales.

Según ha podido confirmar Público con varios trabajadores y sindicatos, al menos las Urgencias de Traumotología de los hospitales 12 de Octubre, La Paz y Severo Ochoa han tenido un aumento preocupante. En el 12 de Octubre a las 14.00 horas había ya 104 personas en Urgencias por fracturas y lesiones derivadas de las heladas. "Lo nunca visto", dicen desde Comisiones Obreras (CCOO). "Ha habido un aumento del 115% en Traumatología", explican desde MATS sobre la situación en La Paz.

No hay datos oficiales sobre el Severo Ochoa, pero sanitarios de allí confirman también el aumento de demanda por fracturas y lesiones por el hielo. Uno de los trabajadores del hospital está también entre los pacientes por una lesión en el brazo por una caída por una placa de hielo cuando entraba en el hospital para empezar su turno de trabajo.

Todos los sindicatos y sanitarios consultados comparten que es previsible que las lesiones aumenten a lo largo del próximo días porque son derivadas del hielo y la ola de frío amenaza con quedarse una semana. Ante esta situación tan extrema, agravada por la pandemia, desde Más Madrid piden a la Comunidad suspender toda la actividad no esencial, como señala el concejal y gestor sanitario Miguel Montejo. De hecho, aunque no hay orden de la Consejería de Sanidad, muchos centros están reprogramando ya la actividad no esencial.

Las urgencias de los hospitales se están colapsando de huesos rotos.



NO SALGAIS si no es estrictamente necesario.



Es necesario suspender toda actividad no esencial @AlmeidaPP_ @IdiazAyuso — Miguel Montejo (@miguelmontejo74) January 11, 2021

Centros sin calefacción, sin acceso y sin teléfonos

Estas incidencias no son nuevas. Los sindicatos llevan todo el fin de semana reportando a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los múltiples problemas que se están dando en los hospitales y en los centros de salud.

Una sanitaria de un hospital del norte de Madrid cuenta a Público que ha llegado a hacer seis turnos de trabajo durante el temporal, desde el viernes hasta el domingo por la mañana. Espera volver mañana porque muchos de sus compañeros no pueden llegar aún al centro: "El viernes sobre las 18.00 horas nos empezaron a avisar de las complicaciones y asumimos que nos tendríamos que quedar. Les dijimos a los compañeros que no vinieran para evitar riesgos. Nos reorganizamos como pudimos aunque faltaron, por ejemplo, algunos medicamentos. Con los alimentos fue difícil. En cocina trabajaron muchos turnos y consiguieron hacer comida para todos los pacientes y trabajadores, aunque parecía imposible".



Sin embargo, tras este fin de semana infernal, la situación más complicada ha llegado ahora a los centros de salud sin que hayan solucionado todos los problemas de los hospitales. La Comunidad de Madrid ha creado un Comité de Crisis por la situación de los centros de salud y se ha comenzado a evacuar a profesionales que no podían volver a sus casas, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO). "Ayer empezaron a hacerse los relevos a los profesionales que llevaban encadenando hasta más de cuatro turnos pero hay zonas de Madrid donde todavía no se ha podido normalizar al completo", denuncia el sindicato. Varios profesionales de los Servicios de Atención Urgente (SAR), en localidades de fuera de Madrid capital, han podido salir al fin este lunes de sus centros sin haber recibido asistencia en las últimas 72 horas, según añade el Sindicato de Enfermería (SATSE).

Pero no todo parece que va a mejor. No se han limpiado los accesos de buena parte de los centros de salud. La nieve que se acumulaba en muchas puertas se ha convertido esta noche en hielo, algo "que hace prácticamente impracticable acceder a ellos sin peligro de caídas", denuncian desde SATSE. La Comunidad de Madrid ha confirmado que hay seis centros de salud cerrados: Campamento, San Blas y Las Américas (Madrid capital); CS María Montessori (Legaés); CS Navas del Rey (Navas del Rey) y CS Collado Villalba (Collado Villalba), además de 79 Consultorios Locales.

Hay dificultades para la llegada de ambulancias y mercancías en los hospitales

En la mayoría de grandes hospitales no hay incidencias en los principales accesos ya que han sido limpiados, pero los aparcamientos así como algunas zonas circundantes siguen estando llenas de nieves. Esto se traduce en dificultades también para la llegada de ambulancias y mercancías.

Entre los hospitales sí se han detectado más incidencias en el Severo Ochoa. "El párking está impracticable. Se ha abierto un camino desde el metro a la entrada principal pero está lleno de hielo. No hay sal. El acceso de las ambulancia está lleno de nieve. Hay problemas para que lleguen los pacientes y las ambulancias y los vehíhulos del hospital crculan sin cadenas", denuncian desde CCOO.

Hospital Severo Ochoa. — Comisiones Obreras (CCOO).

Además, ante esta situación la Comunidad de Madrid está intentando organizar la atención de forma que se priorice la atención urgente y telefónica. Pero aquí vuelven los problemas. Varios sanitarios han confirmado a Público que no funcionan los teléfonos de los centros y están atendiendo o cancelando citas programadas con sus teléfonos personales . En concreto, en hospitales como La Princesa o el Ramón y Cajal no funcionan los teléfonos y hay problemas con el servidor. También hay varias incidencias con el sistema de trabajo telemático.

Sobre los hospitales, CCOO añade que la Comunidad de Madrid sigue trasladando enfermeras y TCAEs desde el Hospital Alcalá de Henares hasta el Hospital de emergencias Isabel Zendal "dejando bajo mínimos las plantillas". Mientras que en el Hospital de Tajo en Aranjuez llevan tres días sin lavandería y "la situación de lencería está al límite"

Además, la situación se agrava por la covid-19 porque todo apunta a que la tendencia sigue al alza. "Las UCI están al límite de su capacidad", añaden.



Madrid vacuna en residencias y hospitales

La Comunidad de Madrid ha informado de que el SUMMA 112 está vacunando tanto en residencias como a su personal y en varios hospitales: Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Santa Cristina, La Paz, Henares, La Princesa, Guadarrama, El Escorial, Fuenlabrada, Niño Jesús, Infanta Sofia, Getafe, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias. Sin embargo, también reconocen que hay retrasos en varios centros ya que las vacunas no se han podido distribuir.

Fuentes de la Consejería de Sanidad también han confirmado que en los hospitales se mantiene la actividad esencial o no demorable. "Se reprogramarán las citas de los pacientes o se realizará consulta telefónica a los que no han podido llegar a los hospitales. Algunos hospitales han cancelado actividad programada y se ha avisado a los pacientes", añaden.



"Permiso retribuido" para los sanitarios que intenten pero no puedan llegar a ningún centro de salud

En otros centros, debido a las bajas temperaturas ha fallado la calefacción, y en muchos otros la plantilla está bajo mínimos. La Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid se reunió este domingo por la noche, a las 21.30, con los sindicatos para informar sobre la situación. Según explican desde CCOO a Público, las autoridades sanitarias confirmaron que hay algunos centros de salud que ni siquiera podrán abrir, pero que ya tienen un "mapa" de los profesionales que pueden acceder a sus centros.

Para resolver algunos de los problemas, los sanitarios pueden acudir a centros de salud cercanos a sus domicilios si les resulta imposible llegar a sus centros habituales de trabajo. Pero igualmente en la reunión se confirmó que no se sancionará a ningún profesional porque "llegue tarde a se centro de trabajo" y que se concederá un "permiso retribuido" a aquellos profesionales que no puedan acceder a ningún centro.

Esta reunión tuvo lugar después de que CCOO la pidiera. Hay pendiente otra reunión con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad "para intentar solventar todas las dificultades con las que se están encontrando los profesionales de la Sanidad madrileña para dar cobertura desde la Sanidad Pública a la ciudadanía". Según ha informado el sindicato, se celebrará este lunes a las 18.00 horas de forma telemática.