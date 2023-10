Los vecinos de Aluche reclaman al Ayuntamiento recuperar el nombre de la calle Justa Freire

Los vecinos del barrio madrileño de Aluche se han manifestado este sábado para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con su obligación de eliminar el nombre del franquista Millán Astray del callejero madrileño y recuperar el de la maestra Justa Freire.

Esta medida fue acordada por el pleno municipal en 2017, sin ningún voto en contra. Las asociaciones convocantes destacan que el cambio de nombre de la estación de cercanías Fanjul por el de Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche es un motivo añadido para que la calle recupere el nombre de la maestra.

El acto, organizado por la Plataforma Calles Dignas - Justa Freire, comenzó a las 12.00 horas con una cadena humana que unió la estación Maestra Justa-Freire con el inicio de la calle que ha de recuperar dicho nombre.

El acto contó con la presencia de varios concejales Más Madrid, como María Pilar Sánchez y concejales del PSOE como Pedro Barrero que exigieron a Almeida que cumpla con la Ley de Memoria Democrática y restablezca el nombre de la maestra.

Un cambio "de justicia social"

"Consideramos necesario y de justicia social la restitución del nombre de las calles. Tenemos que trabajar por una cultura de la paz y que nuestra calle se restituya en el mismo sitio donde ya estaba y de donde se quitó", reclama Mari Carmen Morillas, miembro de la FAPA Giner de los Ríos.

Morillas recalca que esta petición busca "no retroceder en ese mensaje implícito al calificar esa calle con el nombre de una persona que nos lleva a una época que no queremos que vuelva. Hay que avanzar".

En un pleno del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez Almeida, se volvió a llevar por separado el nombre de diferentes calles y se votaron de manera individual para facilitar la votación. La calle de Justa Freire fue rechazada. "No fue un día que recuerde como algo agradable, fue duro estar en ese pleno y ver los gestos y palabras de algunos concejales".

Además, señala que no descartan ninguna vía para alcanzar su objetivo, ya que no ven "una intención en avanzar por parte del Ayuntamiento" y asegura que desde la Plataforma Calles Dignas - Justa Freire no van a parar hasta que esto suceda.

"En algún momento nos han propuesto poner el nombre a una calle diferente, en otro lugar distinto. Pero estamos luchando por la restitución de esta calle, que ya se ha llamado así y consideramos injusto que se haya cambiado", señala.

Desde que se sustituyó el nombre de la calle por un miembro del franquismo la plataforma ha realizado muchas acciones para lograr la sensibilización de la zona y del público en general. "Entendemos la importancia del mensaje que va detrás, no estamos hablando solo del nombre de una calle, es mucho más profundo", explica Morillas.