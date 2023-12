Vecinos de Madrid se encierran en la Gerencia de Atención Primaria para exigir soluciones para la sanidad pública

La sanidad pública madrileña no soporta más el desmantelamiento que está llevando a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y sus vecinos y vecinas tampoco. Es por eso que, tras años de movilizaciones masivas, recogidas de firmas y acampadas frente a centros de salud agónicos, han decidido encerrarse en el despacho de la directora de la Gerencia de Atención Primaria.

"Queremos una solución. No nos vamos a ir de aquí hasta que no nos aseguren que van a cumplir con la ley y van a garantizar una sanidad de calidad. No nos queda otra. Nos jugamos nuestra salud", han explicado en una conversación telefónica con Público Alvar, Jorge, Gerardo y Mari Carmen desde la Gerencia.

Los cuatro vecinos de Carabanchel han pasado la noche allí y son ya 24 horas las que llevan encerrados sin que nadie haya podido entrar a verles y llevarles comida. Los responsables de la Gerencia "no dejan que entre nadie más al edificio, por lo que no tienen más enseres que los que llevaban cuando acudieron este miércoles a la reunión tras la cual tomaron la decisión de encerrarse", han informado los Vecinos y Vecinas de los Barrios y pueblos de Madrid.

Este miércoles acudieron a una reunión con responsables de la gestión de Atención Primaria con la esperanza de conseguir mejoras para el centro de salud de Abrantes. El ambulatorio, referencia para cerca de 30.000 ciudadanos, se encuentra en estos momentos completamente inaccesible para los pacientes.

De los 16 médicos que debería haber, solo disponen de "tres o cuatro en el mejor de los casos". Una escasez que ha provocado que sea imposible gestionar una cita actualmente. Vecinos de otros barrios han convocado concentraciones con miras a apoyar este encierro.