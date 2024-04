Las ventajas de la depilación láser. Resultados garantizados.

La depilación láser es cada vez más protagonista en nuestras vidas. Algo que no es de extrañar porque cuenta con un sinfín de ventajas. Entre ellas deshacerse del vello que tanto incomoda y que, tras haber probado diferentes métodos de depilación, realmente no encontraste el que te ofreciera un buen resultado.



Porque a veces no es solo elegir el método de depilación que nos resulte cómodo, sino que debemos preguntarle a nuestra piel si realmente lo tolera bien o no. ¿Cuántas veces te has pasado la cuchilla y te has hecho algún corte? ¿Cuántas veces la piel te queda mucho más sensible y te duele más después de la cera? Si quieres acabar con todo ello, entonces descubre lo que sigue porque te interesa.



Elige un centro de confianza y de calidad para asegurar mejores resultados

Decidirse por la depilación láser aún no es tan sencillo como pudiera parecer porque son muchas las preguntas que suelen pasar por la cabeza. Pero de todas ellas comenzamos diciéndote que debes elegir un centro de confianza y de calidad. Hoy en día seguro que no vas a tener problema porque son muchos los que responden ante nuevas máquinas preparadas para hacer frente al vello cuidando al máximo la piel. Es ahí donde hablamos de una aparatología muy avanzada, la cual dispone de hasta 4000W de potencia.



Esto se traduce en que el vello se elimina de una manera más eficaz, más rápida y con menos dolor. La tecnología y maquinaria avanzada de última generación de Leaseir es una de las mejores del mercado. Si bien hace unos años la depilación láser de diodo era casi un artículo de lujo, ahora todo ha cambiado.



Los precios ya son muy asequibles

Cuando la depilación láser llegó a nuestros oídos, puede que los precios hicieran llevarnos las manos a la cabeza. Pero afortunadamente todo ha cambiado para mejor. La depilación láser a precios asequibles ahora es posible y se ajustará a tu bolsillo y necesidades. Siempre habrá una opción para ti; no en función de la parte del cuerpo que necesites, sino en cuestión de bonos, promociones y mucho más.



Combate la foliculitis

Seguro que en más de una ocasión habrás notado que hay vellos que se quedan bajo la piel. Que no llegan a salir a la superficie y esto hace que aparezcan ciertos granitos rojizos, que molestan y mucho. Son varios los métodos de depilación que nos pueden llevar a la foliculitis, menos la depilación láser. Esta última se encarga de eliminarla desde la primera sesión. Notarás cómo el vello no se queda enterrado sino que irá desapareciendo para no volver. Lo que logra una piel mucho más suave y más cuidada, alejada de puntos rojos.



Unas sesiones rápidas y eficaces

Siempre va a depender de la zona que hayas elegido para depilarte. Pero te podemos asegurar que aunque te hayas decantado por las piernas y las axilas, por ejemplo, no te llevará más de 45 minutos. Sin duda, no tienes que perder toda la tarde tumbada en una camilla, porque como ves, la depilación láser hará sus maravillas en casi un abrir y cerrar de ojos. Además, tal y como mencionamos, si la zona a tratar es más reducida, entonces con ella también se reduce el tiempo.



Se adapta a todo tipo de piel y vello

Es cierto que hace unos años teníamos que andar un poco con precaución. Pero hoy en día las máquinas de láser son más seguras, lo que hace que se puedan adaptar a todo tipo de piel y de vello. Eso es gracias a que en tu centro de confianza te harán un estudio y a partir de él, comenzarás con tus sesiones.



¿Se siente dolor con la depilación láser?

Es cierto que este tema es un poco delicado y de manera literal. Porque siempre va a depender del umbral de dolor para cada persona. Pero te diremos que es menos doloroso de lo que tienes en mente. Además, la primera sesión al ser algo novedoso, puede que lo notes más, pero a medida que vuelvas a darte más sesiones el vello estará más debilitado y verás cómo las molestias van desapareciendo poco a poco. Empieza con una zona que no sea demasiado sensible y verás como querrás repetir. Pero este no es el motivo principal, algunas franquicias como Sin Vello! usan cabezales especiales de efecto frío que reducen la sensación de dolor al pasar el láser por la piel.



Tu piel se vuelve más sedosa y sin granos

Para las personas que tras otro tipo de depilación ven cómo su piel se pone roja, salen granos o incluso manchas, descubrirán que nada es así con la depilación láser. Es otra de las grandes ventajas que hay que tener en cuenta. Ya que tras la primera sesión podrás ver los milagrosos resultados que dejará en tu piel y que no se quedarán indiferentes. Tu piel se verá y se notará mucho más sedosa. Además, no tendrás esos granos indeseables al mismo tiempo que dirás adiós al vello de cada zona de tu cuerpo. ¿Qué más podemos pedir?



Adiós al hirsutismo

Hablamos del hirsutismo cuando a una persona le sale más vello de lo habitual en una o varias zonas de su cuerpo. Debido a ello la zona de la piel puede estar más sensible e incluso puede parecer que hay una falta de higiene importante. Pues tienes que saber que la depilación láser también es apta si se tiene hirsutismo, por lo que es segura y tendrá efectos favorables en tu piel.